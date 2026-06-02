El Gobierno aprueba el Anteproyecto de la nueva Ley Antidopaje para adaptarla al Código Mundial de 2027

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. - Carlos Luján - Europa Press

MADRID, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Anteproyecto de Ley Orgánica de Lucha Antidopaje en el Deporte por la que se modifica la Ley de diciembre de 2022 del Deporte y con el objetivo de adaptar plenamente el ordenamiento jurídico español al nuevo Código Mundial Antidopaje, que entrará en vigor el 1 de enero de 2027.

"La nueva norma permitirá actualizar y reforzar el sistema español de lucha contra el dopaje, garantizando su adecuación a los estándares internacionales establecidos por la Agencia Mundial Antidopaje. Al mismo tiempo, permitirá consolidar el compromiso de España con la protección de la salud de las personas deportistas, la integridad de las competiciones y la defensa de los valores del deporte limpio", aseguró la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón.

Según ha explicado la titular de la cartera de Deportes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el nuevo Código Mundial Antidopaje "reconfigura" el catálogo de infracciones y sanciones, "refuerza" las obligaciones de localización y disponibilidad para llevar a cabo los controles y amplía los supuestos de responsabilidad de terceras personas vinculadas a los deportistas, así como la responsabilidad en los deportes de equipo.

Asimismo, la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes ha subrayado que la lucha contra el dopaje constituye una "política pública esencial para la protección de la salud". "El uso de sustancias dopantes ha traspasado el ámbito del deporte profesional y se ha extendido también al deporte no profesional e incluso a las personas menores", indicó.

Por ello, esta ley orgánica incorpora un título específico dedicado a la prevención del dopaje, con medidas de formación, sensibilización y apoyo dirigidas a deportistas, familias, personal de apoyo y entidades deportivas.

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes ha destacado también que, con el inicio de los trámites para la aprobación de la Ley Orgánica de Lucha Antidopaje en el Deporte, España "cumple los compromisos internacionales asumidos en materia de lucha contra el dopaje".

Además, refuerza la protección de la salud de las personas deportistas, la integridad de las competiciones y los valores del deporte limpio y justo. "Porque el deporte es uno de los grandes espacios de transmisión de valores de nuestra sociedad. Nos habla de esfuerzo, de disciplina, de respeto a las reglas y de juego limpio. Y esos valores merecen ser protegidos", afirmó Milagros Tolón.

La aprobación de este anteproyecto responde a la necesidad de incorporar a la legislación española las novedades introducidas en el Código Mundial Antidopaje, que entrará en vigor el 1 de enero de 2027 como fruto de un proceso de revisión a nivel internacional orientado a mejorar la eficacia, la proporcionalidad y la seguridad jurídica del sistema antidopaje.

COMPROMISO CON EL JUEGO LIMPIO

La nueva Ley Orgánica refuerza, según Tolón, la posición de España dentro del sistema internacional antidopaje y garantiza el cumplimiento de los compromisos asumidos en el marco de la Convención Internacional contra el Dopaje en el Deporte de la UNESCO y del Programa Mundial Antidopaje.

La Agencia Estatal Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte (CELAD) ha liderado los trabajos técnicos de elaboración de la norma y de coordinación con la Agencia Mundial Antidopaje, contribuyendo a asegurar que el nuevo texto responda a las exigencias del Código Mundial Antidopaje 2027 y a las particularidades del ordenamiento jurídico español.

Tolón señaló que resultaba "imprescindible" asegurar que la normativa española se adaptara al nuevo Código Mundial Antidopaje "antes de su entrada en vigor" en 2027.

"Se trata de un código más matizado, más flexible, pero, sobre todo, adaptado a la realidad actual. Un modelo que busca equilibrar de forma más precisa la protección integral del deporte con los derechos de los deportistas. Y lo hacemos introduciendo mejoras en materia de calificación, responsabilidad y protección", desveló.

A su juicio, las competiciones merecen desarrollarse "con todas las garantías" y que los resultados respondan al talento. "Porque un deporte limpio es también un deporte más justo y un deporte justo es un deporte mucho mejor para todos", concluyó la ministra de Deportes en la rueda de prensa en La Moncloa.