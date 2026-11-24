Archivo - José Manuel Rodríguez Uribes, presidente del Consejo Superior de Deportes. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la modificación del Estatuto del Consejo Superior de Deportes (CSD), que contempla la creación de un Consejo Rector y de un Comité Ejecutivo del Deporte Español como nuevos órganos de gobierno, y ha reforzado las funciones de la presidencia de este organismo autónomo, adscrito al ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.

La modificación estatutaria actualiza la estructura organizativa del CSD para adaptarla a su realidad operativa y administrativa, así como al marco competencial establecido por la Ley del Deporte de 2022, que introdujo cambios sustanciales en la configuración del sistema deportivo español y en las competencias atribuidas al organismo.

Con esta reforma, los órganos de gobierno del CSD pasan a ser la presidencia, el Consejo Rector y el Comité Ejecutivo del Deporte Español, mientras que la Dirección General de Deportes y las subdirecciones generales conforman sus órganos ejecutivos.

La principal novedad de la modificación estatutaria es la creación del Comité Ejecutivo del Deporte Español. Concebido como un espacio permanente de planificación, coordinación y definición de las grandes líneas estratégicas del deporte español, este órgano institucionaliza la colaboración entre el CSD, el Comité Olímpico Español (COE) y el Comité Paralímpico Español (CPE). De esta forma, responde a un modelo de gobernanza que combina el liderazgo público y la participación efectiva del sector deportivo.

El Comité Ejecutivo del Deporte Español estará presidido por el presidente del CSD, quien cuenta con voto de calidad, y estará integrado por doce miembros. El presidente del CSD designará a cinco vocales. Además, formarán parte del mismo los presidentes del COE y CPE, dos vocales propuestos por el COE y otros dos propuestos por el CPE.

El presidente del CSD tendrá la posibilidad de convocar a representantes de las administraciones públicas y a otros agentes del sector, como federaciones deportivas españolas, ligas profesionales, asociaciones, deportistas, personal técnico y organizadores de competiciones, cuando la naturaleza de los asuntos que se aborden aconseje su participación.

COMPETENCIAS DEL NUEVO ORGANISMO

Entre las competencias del Comité Ejecutivo del Deporte Español se encuentran coadyuvar a la fijación de los objetivos y criterios de la política deportiva de la Administración General del Estado, así como los de representación y participación internacionales; definir los objetivos y criterios de la política deportiva estatal en relación con las personas con discapacidad; diseñar programas específicos para el fomento, en condiciones de igualdad de trato y no discriminación, de la actividad física y el deporte; e impulsar con las Comunidades Autónomas la programación del deporte escolar y universitario.

Asimismo, le corresponderá reconocer la existencia de modalidades y especialidades deportivas; autorizar la creación de federaciones deportivas españolas, así como acordar, en su caso, su liquidación y extinción y autorizar su adhesión a las correspondientes federaciones deportivas internacionales; e impulsar y supervisar la efectiva integración en las federaciones deportivas españolas de las modalidades deportivas incluidas en las federaciones deportivas para personas con discapacidad.

Este nuevo órgano también tendrá entre sus competencias definir con las federaciones deportivas españolas sus objetivos y programas deportivos, especialmente los del deporte de alto nivel; definir los criterios generales de orientación de las subvenciones a federaciones y demás entidades deportivas; diseñar políticas de promoción internacional del modelo de deporte español y proponer los criterios generales relativos a la celebración en España de competiciones deportivas oficiales de carácter internacional.

Además, podrá diseñar una política específica de prevención de los riesgos asociados a la práctica deportiva; impulsar la investigación científica y la innovación en materia deportiva; promover la sostenibilidad de la actividad deportiva y la accesibilidad universal de las instalaciones; y apoyar la formación del personal técnico deportivo; fomentar el turismo y la industria vinculados a la actividad física y el deporte.

Igualmente, deberá impulsar iniciativas para extender la práctica deportiva y mejorar la salud física y psicológica de la población; promover la participación de las aficiones; impulsar la colaboración público-privada en la promoción y financiación del deporte; y proponer la adopción de medidas excepcionales de reacción rápida y protección del sector ante situaciones de alto riesgo o crisis.

Por su parte, el Consejo Rector se incorpora como órgano de gobierno para reforzar la organización y la gestión del CSD. Estará presidido por el presidente del CSD, y el director general de Deportes de dicho organismo será su vicepresidente.

En las cuatro vocalías habrá representantes de los órganos superiores del Ministerio de adscripción y responsables de distintas unidades del propio CSD.

La modificación del Estatuto, que actualiza el marco organizativo vigente desde 2015, contempla asimismo el refuerzo de las funciones de la presidencia del CSD y la adecuación de la estructura administrativa del organismo a las previsiones de las leyes 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, así como a las nuevas responsabilidades derivadas de la Ley del Deporte aprobada en diciembre de 2022.