Iker Martínez y Natalia Vía-Dufresne afrontan el Europeo Mixto Offshore mirando hacia París 2024

MADRID, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los regatistas españoles y medallistas olímpicos Iker Martínez y Natalia Vía-Dufresne afrontan desde este miércoles el Europeo Mixto Offshore en aguas de Génova (Italia), su primera toma de contacto oficial con la nueva clase que se estrenará en los Juegos Olímpicos de París 2024.

El equipo 'Movistar-Geseme', que cuenta con el apoyo de la Fundación Navegación Oceánica de Barcelona (FNOB), la Real Federación Española de Vela (RFEV) y el Club Nàutic S'Arenal (CNA), vivirá su primera cita continental a bordo del monotipo L30, con el objetivo de sacar el máximo provecho posible a esta primera toma de contacto con la nueva clase olímpica para París 2024.

El 24 de agosto, Martínez y Vía-Dufresne partieron de Marsella (Francia) en una travesía que, además de llevarles hasta Génova para el Europeo, serviría como primer entrenamiento antes de estrenarse como equipo en competición. "Teníamos dos objetivos: uno era divertirnos y el otro aprender lo máximo posible y hacer una valoración del barco. Hemos aprendido mucho del barco, de las velas y de las maniobras además de la vida a bordo. Todavía tenemos mucho que aprender y mejorar, pero era parte del plan tener esas dificultades", afirmó Martínez, oro en Atenas 2004 y plata en Pekín 2008 en 49er junto a Xabi Fernández.

"Ha sido una travesía súper buena y hemos podido probar muchas cosas. La rutina de las guardias es lo que más me cuesta porque todavía no he cogido el ritmo de dormir poco y estar activa tan rápido, y también tuve un golpe en la proa y me hice daño en las costillas, pero con calmantes creo que estaré lista para el Europeo", indicó Vía-Dufresne, plata en Barcelona 1992 en la clase Europe y en Atenas 2004 en la clase 470 junto a Sandra Azón.

Tras el sorteo de material, dos jornadas de entrenamiento y muchas horas de estudio de los partes meteorológicos, el equipo 'Movistar Geseme' afrontará unas 330 millas en tres jornadas de navegación ininterrumpida, aunque todo dependerá de las condiciones meteorológicas. Este martes, la flota disputará una regata costera no puntuable.

"La verdad es que ver aquí nueve barcos es bonito, es espectacular. Yo creo que la gran diferencia, por lo que he visto, va a ser entre aquellos equipos como el belga, el francés o el alemán, que ya tienen sus propios barcos y están entrenando. Creo que van a tener una mayor facilidad de manejo tanto del barco como del equipo, por lo que mi sensación es que van a ser superiores", apuntó el donostiarra.

"A nosotros nos ha venido muy bien tener dos días para navegar y todavía saldremos otro día más al agua antes de la regata para probar las velas, ya que todo se ha entregado por sorteo y debemos verificar que todo esté bien", añadió.

Durante la competición, el equipo buscará aprender "cómo hacer que el barco sea rápido". "Ahora mismo estamos más centrados en intentar que el piloto automático y la electrónica funcione correctamente, porque al final son barcos de alquiler y no es como tener tu propio barco, que lo tienes totalmente controlado. También tenemos que intentar lidiar con que Natalia todavía tiene la costilla dolorida, por lo que trataremos de que ella lleve el timón lo máximo posible y yo haré de proa, maniobras y todo lo demás. Por ahora estamos intentando poner todo a punto y estudiar bien la meteorología para ver qué tipo de rutas podemos hacer. De momento parece que va a haber muy poquito viento", finalizó el patrón vasco.