Iker Pajares y Marta Domínguez acceden a las semifinales del Campeonato de Europa de squash

Edmon López e Iván Pérez cayeron en octavos de final

MADRID, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los jugadores españoles Iker Pajares y Marta Domínguez se han metido este jueves en sus semifinales del Campeonato de Europa individual de squash, que se está disputando en Chartres (Francia), mientras que sus compatriotas Edmon López e Iván Pérez han caído en octavos de final.

En el torneo masculino, Pajares superó primero los octavos debido a la retirada de su rival checo Viktor Byrtus, cuando éste perdía por 12-10, 11-5 y 5-1. Y después, en cuartos de final, Pajares ganó al francés Edwin Clain por 11-2, 11-6 y 11-6 en 32 minutos de partido.

Mientras tanto, López perdió en octavos frente al también francés Baptiste Masotti por 11-9, 11-5 y 11-7 en 31 minutos y Pérez cosechó su derrota de la misma ronda del torneo contra el suizo Nicolas Müller por 5-11, 12-10, 11-5 y 11-8 en 45 minutos.

En el certamen femenino, Domínguez primero batió en octavos de final a la italiana Cristina Tartarone por 11-5, 11-8 y 11-9, en 27 minutos, y luego venció en cuartos a la austriaca Jacqueline Peychär por 11-9, 11-8 y 11-3, igualmente en cerca de media hora.