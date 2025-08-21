Iker Pajares y Marta Domínguez acceden a las semifinales del Campeonato de Europa de squash

Iker Pajares during the Spain Squash Team Media Day celebrated at La Luz pavilion on August 18, 2025, in Tres Cantos, Madrid, Spain.
Iker Pajares during the Spain Squash Team Media Day celebrated at La Luz pavilion on August 18, 2025, in Tres Cantos, Madrid, Spain. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press
Europa Press Deportes
Publicado: jueves, 21 agosto 2025 21:28
@epdeportes

   Edmon López e Iván Pérez cayeron en octavos de final

   MADRID, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

   Los jugadores españoles Iker Pajares y Marta Domínguez se han metido este jueves en sus semifinales del Campeonato de Europa individual de squash, que se está disputando en Chartres (Francia), mientras que sus compatriotas Edmon López e Iván Pérez han caído en octavos de final.

   En el torneo masculino, Pajares superó primero los octavos debido a la retirada de su rival checo Viktor Byrtus, cuando éste perdía por 12-10, 11-5 y 5-1. Y después, en cuartos de final, Pajares ganó al francés Edwin Clain por 11-2, 11-6 y 11-6 en 32 minutos de partido.

   Mientras tanto, López perdió en octavos frente al también francés Baptiste Masotti por 11-9, 11-5 y 11-7 en 31 minutos y Pérez cosechó su derrota de la misma ronda del torneo contra el suizo Nicolas Müller por 5-11, 12-10, 11-5 y 11-8 en 45 minutos.

   En el certamen femenino, Domínguez primero batió en octavos de final a la italiana Cristina Tartarone por 11-5, 11-8 y 11-9, en 27 minutos, y luego venció en cuartos a la austriaca Jacqueline Peychär por 11-9, 11-8 y 11-3, igualmente en cerca de media hora.

Contador