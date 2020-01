Irene Lozano: "Soy persona de intelecto, pero creo mucho en el 'mens sana in corpore sano'"

Publicado 29/01/2020 11:53:25 CET

"¿Rubiales y Tebas? Los dos están encantados con mi nombramiento; mi papel institucional es ejercer la pacificación" "Me hace mucha ilusión participar en la definición de un nuevo modelo del deporte español"

La presidenta del Consejo Superior de Deportes (CSD), Irene Lozano, se definió como una "persona de intelecto" pero que cree mucho en la práctica deportiva, advirtió de que es "imposible no tocar" el borrador de la Ley del Deporte pendiente de una negociación "compleja" en el Congreso y dijo que tratará de ejercer de "pacificadora" en el desencuentro entre los presidentes de la RFEF, Luis Rubiales, y de LaLiga, Javier Tebas.

"Soy una persona de intelecto, pero creo mucho en aquello del 'mens sana in corpore sano'. He practicado deporte con asiduidad, creo que aporta mucho. Me hace mucha ilusión participar en la definición de un nuevo modelo del deporte español. El fomentar el deporte base, universitario; imbricar el deporte en la sociedad, ligarlo a hábitos saludables. Estoy muy entusiasmada", dijo en declaraciones a Onda Cero que recoge Europa Press.

A pesar de no haber tomado aún posesión del cargo de presidenta del CSD, Irene Lozano reconoció que el borrador de la Ley del Deporte, cuya aprobación quedó aplazada por la convocatoria electoral, "es imposible no tocarlo teniendo pendiente una negociación parlamentaria compleja".

"Los aspectos técnicos son lo que están; después habrá que negociar. No he aterrizado aún, vengo en condición de limbo entre una secretaria de estado y otra. Habrá que aterrizar más para ver las propuestas de un borrador en fase de audiencia pública. La Ley está orientada y va a permanecer", comentó.

Lozano indicó que siempre se pregunta qué se espera de ella cuando accede a un cargo, y explicó que en el Consejo aplicará la filosofía y líneas que llevó a cabo en 'España Global'. "Me parece que tanto en la política como en el deporte se ve lo mejor y lo peor del ser humano. Hay mucha más afinidad de lo que parece. Hay que poner mucha conversación y diálogo en el fútbol; también en la promoción internacional del deporte. Lo que vengo haciendo en España Global tiene una continuidad lógica", argumentó.

En este sentido, la secretaria de estado para el Deporte subrayó que España es un país con una enorme reputación no sólo por los éxitos de los deportistas sino también por la Sanidad y modelo deportivos. "Así como tenemos un Instituto Cervantes y Turespaña para fomentar la lengua y turismo no hay un equivalente del deporte. El CSD en la etapa de Rienda, cuyo trabajo aprovecho para ensalzar, empezó ese camino. La influencia de España en el mundo viene a través del 'poder blando', figuras influyentes como los deportistas", manifestó.

Para impulsar ese proyecto de promoción de la marca España e internacionalización, Lozano cuenta con la RFEF, LaLiga y el Comité Olímpico Español (COE), con cuyos presidentes desveló que ya ha hablado este martes cuando se hizo público su nombramiento como relevo de María José Rienda.

"Ya hablé con los dos ayer. Me felicitaron y los dos están encantados. A Rubiales lo conozco, a Alejandro Blanco, también. He encontrado muy buena disposición de todo el mundo a colaborar. ¿Rubiales? No voy a empezar juzgando, no es una buena forma de empezar. Esto me lo ha enseñado la filosofía: primero comprender, y después criticar", destacó.

Confesó que tiene una "buena relación" con la RFEF, con la que firmó un convenio hace unos meses con España Global, y que mantuvo una conversación con Javier Tebas sobre el punto común de la 'internacionalización del fútbol, uno de los ejes de la política de LaLiga desde que el directivo oscense accedió al cargo en la patronal de clubs.

"Mi relación con Rubiales fue algo bastante accidental. Cuando llegué con mi equipo a España Global revisamos los convenios de Marca España y rápidamente aparecieron instituciones relacionadas con el fútbol. Empezamos a hablar con las dos, la RFEF y LaLiga, y el convenio con la federación se firmó hace dos meses y el de LaLiga estaba preparado. No conozco a Tebas personalmente, pero hemos hecho cosas con ellos. Aunque mi relación personal fuera desde la infancia mi deber institucional es ejercer un papel de pacificación", afirmó.

Admitió que hay muchos asuntos sobre los que, hasta que no tome posesión, no tiene criterio. "Prometo aplicar mi sentido común y mi capacidad de trabajo para tenerlo rápido. Tampoco sé el porqué de tanta sorpresa por mi nombramiento. Javier Gómez Navarro y Pedro Antonio Martín Marín no venían del deporte. Hay que acreditar una capacidad de gestión y de interlocución", indicó.

"ARABIA SAUDÍ NO SERÍA EL LUGAR PREFERIDO PARA LA SUPERCOPA"

Declarada praticante de senderismo y pilates, la nueva presidenta del CSD jugaba al balonmano y nadaba en su adolescencia, dijo que sería "temerario" aportar su visión al debate sobre la tecnología del VAR y se mostró partidaria de adoptar todas las medidas para impulsar la igualdad de las mujeres en el deporte.

"En el anteproyecto de la Ley del Deporte está recogida la necesidad de incrementar la presencia de las mujeres en la Directiva de todas las asociaciones deportivas. En la del año 90 no se hablaba del auge del deporte femenino, que ha desmentido ciertos tópicos como que a la gente no le interesa", ensalzó.

Así reconoció que la elección de Arabia Saudí para la disputa de la Supercopa de España de fútbol no fue la más acertada. "No es una decisión del Gobierno. No sería el lugar preferido. Lo dijo el ministro Rodríguez Uribes, que no tenemos que normalizar la organización de espectáculos deportivos en países que clarísimamente vulneran los derechos humanos. Tenemos relaciones con países que vulneran esos derechos y lo que quizás sea más útil es que esas palancas tengan consecuencias sobre la mejora de la vida de las personas en esos países", reflexionó.

Acerca de una columna que escribió como periodista sobre el fichaje del entonces seleccionador nacional de fútbol Julen Lopetegui por el Real Madrid, en los días previos al inicio del Mundial de Rusia 2018, aseguró que ha estado en el palco del Santiago Bernabéu. "Y tan amigos, Florentino y yo. El distingue claramente a la Irene periodista de la secretaria de estado. Me lo ha demostrado por la vía de los hechos. La columna recoge la frustración general cuando ocurrió aquel episodio. A veces, hay que ser eficiente no sólo en un cuestión técnica sino también ética", señaló.