Iris Tió: "Cada medalla de oro del Mundial lleva una historia detrás"

La nadadora de artística española Iris Tió posa en el photocall de la Gala del Comité Olímpico Español (COE).

MADRID 30 Dic.

La nadadora de artística española Iris Tió no esconde que le "es imposible" destacar una de las tres preseas de oro logradas en el Campeonato del Mundo de Singapur como la "más especial porque cada una lleva una historia detrás", así como horas de entrenamiento realizadas junto con su equipo por lo que siente el éxito de esta temporada que "es compartido".

"Uf, es imposible decir qué medalla es más especial para mí porque la verdad es que cada una lleva una historia y unas horas de entrenamiento detrás; entonces todas son especiales", reconoció Iris Tió en una entrevista concedida a Europa Press tras acudir a la Gala del Comité Olímpico Español (COE).

La catalana cierra el 2025 "superfeliz" con los resultados cosechados. "Estoy muy orgullosa de cómo ha ido este año, no me esperaba que fuera tan bien, así que súper contenta", analizó. Y no es para menos, Iris Tió ha sido nombrada como la mejor del mundo de este año por World Aquatics, la Federación Internacional, tras sus éxitos.

Con tan sólo 22 años, hizo historia en Singapur al convertirse en la primera deportista en ganar medallas en las cuatro disciplinas (individual, dúo, dúo mixto y equipo) en un mismo Campeonato del Mundo de Natación. "Para mí es un honor y estoy superfeliz de haber hecho historia", manifestó una Iris Tió que irradia felicidad.

Pero confiesa sentir que todo ese éxito de esta temporada "es compartido". "Todas nos apoyamos las unas a las otras. Estoy muy orgullosa de haberlo hecho también de la mano de Andrea Fuentes y de todo el equipo", destacó al mismo tiempo que ensalza la figura de la seleccionadora nacional de natación artística que transmite "la felicidad" al grupo.

"Para mí es la mejor entrenadora que he tenido nunca. Creo que combina muy bien todas las partes y trabaja de una forma muy inteligente. Nos transmite que tenemos que ser nosotras las que tenemos que tener ganas de mejorar, no nos tiene que forzar ella. Tenemos también a Víctor (Cano), con el que hacemos las acrobacias; están los chicos de 'Crossfit', Pau e Iker; los biomecánicos... Creo que estamos acompañadas de muchos profesionales y esto nos ayuda", apuntó.

Finalmente, la flamante triple campeona mundial remarca "notar el apoyo y cariño de toda España" en cada competición y pone ya la vista en los próximos Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028 donde espera mejorar esa medalla de bronce de Paris 2024. "Queremos ir año a año con calma, pero tenemos Los Angeles en mente para enfocar todo nuestro trabajo", subrayó.