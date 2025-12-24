Iris Tió, mejor nadadora de artística del 2025

Archivo - Iris Tió durante la final de solo ljbre de los Mundiales de Singapur de 2025 - Luo Yuan / Xinhua News / ContactoPhoto - Archivo

MADRID 24 Dic. (EUROPA PRESS) -

La nadadora de artística española Iris Tió fue nombrada este miércoles como la mejor del mundo del año 2025 por World Aquatics, la Federación Internacional, después de una de las temporadas "más destacadas jamás vistas" en este deporte.

World Aquatics recordó que la catalana, "con tan sólo 22 años, hizo historia en Singapur al convertirse en la primera deportista en ganar medallas en las cuatro disciplinas (individual, dúo, dúo mixto y equipo) en un mismo Campeonato del Mundo de Natación", entre ellas tres de oro, destacando su "emotivo triunfo en el solo libre femenino, donde obtuvo su primer título mundial en un evento individual".

Además, en el circuito de la Copa del Mundo, Iris Tió "continuó brillando, acumulando la increíble cifra de 15 medallas, incluyendo nueve de oro, en sus etapas en Francia, Canadá, Egipto y la Superfinal en China". "Su temporada se encuentra entre las más condecoradas de la historia reciente de la natación artística", remarcó World Aquatics.

Por otro lado, en la categoría masculina, la Federación Internacional eligió al ruso Aleksandr Maltsev que "reafirmó su condición de pionero de la natación artística masculina con una destacada actuación de triple oro en Singapur" tras ganar los títulos en ambas pruebas individuales masculinas, técnico y libre, y en el dúo técnico mixto con su compañera Mayya Gurbanberdieva.