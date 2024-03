Javi Sancho inicia en Burgos y Madrid su nueva gira de 'Del deporte también se sale'

MADRID, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El cómico y presentador Javi Sancho, finisher en carreras extremas en bici de montaña como la Titan Tropic en Cuba, inicia este viernes en Burgos y el sábado en Madrid su nueva gira con el monólogo 'Del deporte también se sale', en el que comparte su relación de amor y odio hacia la práctica deportiva.

Javi Sancho actuará este viernes en el Centro Cultural Cordón de Burgos, y el sábado 2 en el Teatro Fígaro de la capital de España. A continuación, el cómico viajará con su monólogo hasta Ávila, el 3 de marzo; Teruel, el 15 de marzo; Valencia, el 22 y 23 de marzo; y regresará a Madrid, el 6 de abril, 11 de mayo y 15 de junio.

Entre estas últimas sesiones se desplazará hasta el Teatre Borràs de Barcelona, donde compartirá con el público sus hilarantes desventuras deportivas el 27 de abril.

"Es una gira que lleva tres años años dando vueltas por España, con un monólogo que va enfocado a la gente que practica deporte y a la que no. Pero no todo es deporte, también regalo una sesión de 'coaching' a las personas que vienen a verme y están pasando por un época rara. Del espectáculo sales diciendo: 'Ojo, que no estoy tan mal'", bromeó en declaraciones a Europa Press.

En el espectáculo, el presentador compartirá experiencias con las que el espectador se sentirá identificado, y revelará, en clave de humor, aspectos más personales como los 'traumas' provocados por sus relaciones sentimentales a lo largo de su vida, las complicaciones familiares y aportará su visión acerca de las novedades sobre los nuevos programas de televisión.

Sancho ha sido protagonista de videos que se han hecho virales en las redes sociales en los que ironiza sobre la dureza de las carreras a pie por la montaña y los corredores, a los que bautiza como 'ultratrailers', y que han sido vistos por cientos de miles de internautas.