Javi Vega: "He tenido Rallys Dakar como dolores de muelas 'intensitos'"

Javi Vega (Kove) será uno de los pilotos españoles que compita en el Rally Dakar que arranca este sábado en Original by Motul, la clase sin asistencia del 'raid' en la que espera estar en los puestos delanteros de la general de una carrera para la que sacrifica "mucho tiempo libre", en la que, haciendo un símil con su profesión de dentista, ha tenido en ocasiones "dolores de muelas 'intensitos'" y donde "lo chulo" es que a todos los participantes les suelen pasar "cosas".

"Hay veces que parece que voy peor que hace un mes, pero creo que son los nervios de que se acerca el momento y con muchas ganas", aseguró Vega, piloto apoyado por Pont Grup, en su visita a Europa Press antes de partir hacia Arabia Saudí para la disputa de su octavo Rally Dakar, el cuarto seguido en solitario.

El madrileño recuerda que esto no es su "trabajo", pero que "realmente sí todo el año gira en torno a esta carrera". "Corro el Campeonato de España, este año he corrido parte del Mundial de Bajas también y un par de rallys en Marruecos. Sí que ocupa mucho de mi vida, tengo mucho tiempo libre que tengo que sacrificar al final de trabajo, soy autónomo y cobro menos cuando estoy encima de la moto", recuerda.

Por ello, sabe que "para preparar esta carrera durante todo el año es importante estar concentrado con el objetivo de llegar lo mejor posible". "En mi caso voy bien, sin lesiones. El Dakar es mucho de cabeza y creo que este año va a ser más", advierte este odontólogo de profesión. "Según te vayan pasando cosillas, es la dureza del Dakar ¿Cómo un dolor de muelas? Los he tenido como dolores de muelas 'intensitos'", confiesa con una sonrisa.

Javi Vega no esconde que este 'raid' "es duro, pero cada uno es diferente". "Y a lo mejor el Dakar más duro que hayan hecho, ese año tienes suerte y te va bien, y a lo mejor el más fácil, si tienes caídas, problemas, averías, se te hace superduro", puntualizó.

Y pese a todo lo que le conlleva, una de las cosas que le engancha del Dakar es que "al final hay pilotos profesionales con amateurs". "Puedes estar al lado de una estrella como Carlos Sainz y gente que se lo ha pagado de su bolsillo para poder estar en la salida, creo que une eso", recalcó de una carrera que "no la gana el más rápido, sino el más completo". "Yo, por ejemplo, a lo mejor no soy un piloto muy rápido, pero sí me gusta ser un poco más completo en tema mecánica, navegación y todo", detalló sobre una categoría abierta a los competidores de motos y quads sin asistencia.

"Aunque llegues muy preparado al Dakar, son muchos días y a todo el mundo le pasan cosas. Si el primer día te va mal, y ya te rayas para el resto de días, creo que no lo puedes hacer, es cuando entra a la cabeza y cuando hay averías mecánicas y demás. Creo que tienes que seguir adelante siempre porque también le puede pasar a los demás. Es muy difícil que en doce etapas a todo el mundo le vaya superbien todo, siempre hay que estar ahí porque en el Dakar siempre pasan cosas y eso es lo chulo", añadió el piloto español.

En su caso, lo quiere hacer este año "todo lo bien que se pueda", sabedor que ya ha estado delante tras ser segundo en 2023. "Siguen estando los buenos que van en Original y puedo estar en un 'Top 5'. Sí que por ejemplo hay un par de pilotos que son más rápidos que yo, un francés que en arena va muy bien, un rumano que en piedras va muy bien, así que tienen que pasar cosas", admitió.

Aunque para él "lo más importante" y su principal "objetivo" en esta edición "es que la moto no toque el suelo para intentar reparar lo menos posible" y que tampoco él se haga "daño". "Si consigo eso durante 12 días sí que a lo mejor puedo estar ahí arriba en la categoría", expresó el madrileño.

Además, este año compite por segunda ocasión con una moto de 'Kove', la cual conoce mejor porque para 2025 la pilló "en octubre" del 2024 y fue "'justito'" de conocimiento sobre la montura. "Este año me la he rehecho entera y creo que la conozco un poco más. Vamos a ver qué tal se porta", deseó.

"Yo como entro con una marca que es, digamos, medio nueva, sí que están evolucionando un poco el motor y le quieren sacar más potencia. Yo llevo el del año pasado porque me interesa que sea más fiable y no nuevos cambios para que vaya más apretado y la vayamos a liar. He cambiado mucha tornillería que venía de titanio, que son materiales mucho más ligeros, pero también se fracturan más. Yendo con un equipo, ese tipo de materiales se pueden cambiar cada día, pero yo no tengo tiempo", agregó al respecto.

PREOCUPADO POR LAS ZONAS DE PIEDRAS Y LOS NEUMÁTICOS

Del recorrido, le preocupa que vaya a haber "mucha piedra". "Me ha asustado un poco que en coches, en la primera o segunda etapa, han hecho un cambio de ruedas a mitad de especial. Nosotros llevamos las ruedas un poco contadas, puedo cambiarlas cada dos días, y, por ejemplo, el año pasado te meten en una zona de piedras y una delantera que te dura más te dura un día y ya te descuadra todo un poco", advirtió.

"Creo que va a ser un poco más de lo mismo, porque ya conocemos el país, y lo que me preocupa, que ya lo han hecho el año pasado, es que están aumentando el número de kilómetros de especial, porque al final son más cronometrados, más tiempo a fondo y concentrado, y eso tiene más desgaste", añadió al respecto.

Sobre el reto de rodar en el desierto, no duda de que ahora se sienten "muy seguros en esa inmensidad por el 'roadbook'". "En ningún momento estás perdido y encima sabes lo que te viene, cualquier peligro, cualquier zanja, cualquier curva. La primera vez que estás solo, dices, 'ostras, me da miedo, pero tengo el móvil y el 'Google Maps'. Ahora, digamos que no hace falta, es mucho más seguro tener un 'roadbook' que 'Google Maps'", remarcó.

A Vega también le gustaría hacer el Dakar original en África. "Es el origen y la pura aventura. Hemos tenido la suerte de que corrimos el último año en Sudamérica y ahora ya llevamos varios en Arabia, pero sí, volver ahí sería lo ideal, aunque creo que nunca va a volver a pasar. Hoy en día creo que no es posible realizarlo como se hacía antes porque antes iban muy a la aventura", reconoció el madrileño.

En cuanto a las rutinas de dormir durante el 'raid', al piloto le cuesta "sobre todo los primeros días". "A lo mejor nos estamos levantando a las 3.30 y tienes que intentar si tienes suerte estar a las 20.00 en la cama. Eso es lo que más cuesta al principio, luego al tercer día que ya vamos reventados va costando menos", resaltó con una sonrisa el español, que cuando acaba cada etapa debe seguir "trabajando un poco en la moto" para el día siguiente.

"Yo no cambio rutinas. Este año me voy un día o dos antes de lo normal y no vamos a estar directamente en un campamento, estamos al lado de una ciudad, en un hotel, y a lo mejor estamos cinco días antes de que empiece la carrera en ese hotel y no en tienda de campaña. Intentar meterme a la cama a las nueve y por lo menos levantarme a las seis y coger esa rutina los días de antes. Pero aquí en Madrid y en España ahora para mí es complicado", puntualizó.

Y para la concentración en las largas etapas a trabajado "con el psicólogo deportivo" para tener "esos 'tips'" que no le desconecten. "Una vez en el enlace yo sí que voy con música y te pones a pensar en los pajaritos. En el enlace de vuelta al vivac sí que voy analizando un poco todo lo que he notado en la moto porque según llego me gusta repararla y no perder tiempo en hacer lo básico que suelo hacer, más si he notado algo en la etapa", explicó.

Donde no hay descanso es cuando acaba el Dakar. "Ya el lunes a currar", recuerda. "Tienes un poco con el subidón, pero llega el momento en el que te viene el bajón y es cuando te empiezan a venir todos los dolores y cuando dices que no vuelves nunca más. Pero cuando te recuperas ya estás deseando ir otra vez", sentenció.