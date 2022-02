Javier Fernández: "Echo de menos entrenar con la adrenalina de la competición y de querer ser el mejor"

MADRID, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El patinador sobre hielo española Javier Fernández, retirado de la alta competición desde 2019, confiesa que echa de menos "entrenar con la adrenalina de la competición y querer ser el mejor", y recuerda con "mucha alegría" el cuarto aniversario de su histórica medalla de bronce en PyeongChang 2018.

"Echo de menos ver a los patinadores y al equipo de trabajo que tenía en Canadá ha formado parte de mí durante mucho tiempo y me ha ayudado a conseguir muchas alegrías. Una de las cosas que me gustaban eran los entrenamientos de la competición, entrenar con esa adrenalina y querer ser el mejor. Me gustaba esa sensación, al contrario que cuando competía, esa presión, la tensión, ese aspecto es el que menos echo de menos", reveló Javier Fernández en una entrevista a Europa Press tras uno de los actos de presentación de 'Revolution on Ice'.

El patinador madrileño señala que el día de la competición, el trámite de hacer el programa o el ejercicio, "muchas veces es complicado". "Es deporte de alto rendimiento, no va a ser fácil, pero a mí me suponía a veces mucho y me daba resaca después de la competición estar con esa tensión y presión", añadió.

En este 2022 se cumplen cuatro años de la medalla de bronce lograda por el patinador madrileño en los Juegos de PyeongChang, una hazaña para el deporte español que recuerda con "mucha alegría". "Quiero creer que sí que soy un referente para las futuras generaciones. Todos los deportistas tenemos nuestro papel dentro del deporte. Todo lo que sea beneficioso para continuar haciendo del deporte algo más practicado es una bandera que tenemos nosotros, como si fuésemos embajadores", expresó.

"Quiero creer que, año tras año, los deportes de inviernos van a seguir evolucionando, y aunque tampoco está en nuestras manos hacer absolutamente todo, podemos ayudar. Lo importante es seguir luchando porque todos puedan optar a hacer el deporte que quieran en unas condiciones óptimas", aseguró sobre el futuro de las disciplinas de invierno.

En enero de 2019, Javier Fernández anunció su retirada del deporte profesional, por lo que en estos Juegos ha sacado a relucir su faceta como analista. "Adrián (Díaz) y Olivia (Smart) han hecho un grandísimo papel, han hecho el trabajo que tenían que hacer. Han quedado octavos, una grandísima plaza para ellos y nuestro país. Realmente es para alegrarse", indicó.

"TENER DOS PAREJAS ENTRE LOS 10 MEJORES EN PEKÍN ES MUY BUEN NIVEL"

"Laura (Barquero) y Marco (Zandron) son una pareja nueva, tienen mucho potencial. El nivel vemos que está, tener en un deporte como el patinaje sobre hielo dos parejas entre los 10 mejores en unos Juegos es muy buen nivel. Hay que seguir apoyándoles para ir mejorando y puedan escalar alguna posición más", opinó el bicampeón del mundo.

Por otro lado, el deportista estrenará una nueva edición de su espectáculo 'Revolution on Ice' el próximo 19 de marzo. "Tengo muchas ganas de volver a hacer el espectáculo. Hemos tenido bastante tiempo de parón, hemos tenido que retrasar lo que queríamos hacer ya. Queremos hacer este espectáculo muchos años. Volveremos con el espectáculo, renovado y diferente", anunció.

El medallista olímpico reconoce que también se siente "cómodo" organizando este tipo de eventos. "Queremos cambiar año tras año, ir mejorando, porque queremos que las personas que disfrutan del espectáculo puedan venir todos los años porque es diferente. Esa es nuestra meta, reinventarnos año tras año. Sorpresas siempre hay", confirmó.