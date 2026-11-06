Joe Burrow: "Me hizo muchísima ilusión saber que íbamos a jugar en Madrid"

Joe Burrow en rueda de prensa con los Cincinnati Bengals previa al partido de Madrid contra los Atlanta Falcons - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

LAS ROZAS (MADRID), 6 (EUROPA PRESS)

El 'quarterback' titular de los Cincinnati Bengals, Joe Burrow, aseguró que le hizo "muchísimo ilusión" saber que en la temporada 2026 iban a jugar frente a los Atlanta Falcons en Madrid, y se mostró feliz por poder mostrar en el extranjero "el talento" que posee un equipo que todavía debe "mejorar bastante" para aspirar a la Super Bowl.

"Me hizo muchísima ilusión, nunca había estado aquí, así que fue algo emocionante para mí. Es un lugar al que siempre he querido ir y poder hacerlo mientras practico el deporte que tanto amo es, realmente, un sueño hecho realidad", señaló Burrow en rueda de prensa en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid).

El 'quarterback' lleva "mucho tiempo siguiendo el deporte internacional". "He seguido la actualidad deportiva desde hace mucho y he visto muchos partidos. He jugado mucho con el Real Madrid y el Barcelona de niño, les solía elegir en el FIFA. Siempre me ha encantado el fútbol. Ojalá jugaran en su estadio mientras estamos aquí; así podríamos ir a verlos. Por desgracia, eso no va a ser posible, pero espero poder volver algún día", puntualizó.

"Significa mucho para mí estar aquí. Creo que este es mi séptimo año, y es la primera vez que juego en el extranjero. Seguimos sumando más partidos para impulsar la expansión global de la NFL, algo que ha dado buenos resultados en los últimos cinco años. Espero que se añadan más encuentros y sigamos creciendo; me encanta formar parte de esto y quiero contribuir al desarrollo de este deporte", confesó.

Burrow insistió en su felicidad por estar en Madrid. "Me encanta ser el único partido televisado el domingo por la mañana, justo cuando la gente en casa despierta, y me apasiona mostrar nuestro talento en el extranjero, atrayendo la atención hacia lo que hacemos", afirmó.

"El miércoles fui al Museo del Prado y estuvo genial. El martes tuvimos jornada de trabajo, llegamos a Madrid y tuvimos el miércoles libre, así que pude ir. Hoy viernes tenemos medio día libre; todavía no sé bien qué haré, pero seguiré mi rutina habitual, trabajar en mi cuerpo, cuidarme, y ya veré esta noche. No lo sé, me gustaría ir a ver algunas cosas más", relató Burrow.

Sobre su popularidad, el jugador de los Bengals indicó que, "a veces", le reconocen "más" de lo que espero cuando sale de los Estados Unidos. "Por lo general, asumo que podré pasar desapercibido y disfrutar de algo de anonimato, sin que nadie me reconozca. A veces ocurre lo contrario, pero me encanta estar aquí; así puedo sentirme como una persona normal, aunque sea por un rato", expresó.

Del nivel de su equipo y sus opciones para alcanzar la Super Bowl, el 'quarterback' indicó que son "conscientes" tanto de sus "fortalezas" como de sus "debilidades". "Llevamos mucho tiempo jugando juntos, así que sabemos cómo interactuar y complementarnos bien", relató. "Creo que es el mejor nivel que ha mostrado ese grupo desde que estoy aquí, lo cual es muy emocionante. Además, muchos de nuestros jugadores jóvenes siguen mejorando; tenemos un gran grupo de personas que afrontan cada día con el objetivo de ser mejores que la jornada anterior, y eso es fundamental", añadió al respecto.

"Estoy muy, muy contento con el esfuerzo que todos están realizando.

Por supuesto, siempre se puede mejorar y nadie está conforme con nuestra situación actual. Tenemos un récord de 5-2, pero debemos ser mejores de lo que fuimos ayer. Y contamos con jugadores que afrontan cada jornada con esa mentalidad y cuando tienes personas así, que no se conforman, el equipo sigue mejorando constantemente a lo largo de la temporada. Y eso es precisamente lo que hemos hecho", resaltó Burrow.

De todos modo, "no" cree que "todavía" se merezcan jugar la Super Bowl. "Todavía queda mucha temporada y, sin duda, tenemos que mejorar bastante respecto a lo que hemos mostrado hasta ahora si queremos ser el equipo que gane la Super Bowl. Tenemos capacidad para lograrlo, pero, a día de hoy, aún no estamos a ese nivel", admitió.

Burrow habló de su "proceso mental" para superar sus lesiones, sobre todo la de rodilla de finales de 2020, y no ocultó la "mucha rabia y tristeza" que siente los días en los que no se encuentra a gusto. "Me permito sentir esas emociones, pero enseguida vuelvo al trabajo porque amo lo que hago. Es un deporte intenso, así que las lesiones son inevitables

Finalmente, a nivel personal, Burrow confesó que toca "un poco el piano" y que le gusta montar "sets de Lego", jugar al "ajedrez", el arte y la música. "Me interesan muchas más cosas además del fútbol americano", subrayó el mariscal de campo de los Bengals.