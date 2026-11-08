Joe Burrow: "Se puede decir que he presentado la NFL a los españoles"

El 'quarterback' de los Cincinnati Bengals Joe Burrow durante el Madrid Game. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El 'quarterback' de los Cincinnati Bengals, Joe Burrow ha comentado este domingo que ha "presentado la NFL a los aficionados españoles" y que de eso se trata los Global Games de la liga, de mostrar "a grandes jugadores haciendo grandes jugadas" para poder llevar su deporte "a todas partes del mundo".

"Se puede decir que he presentado la NFL a los españoles. De eso se trata, de enseñar a los aficionados a grandes jugadores haciendo grandes jugadas. Espero seguir llevando este deporte a todas las partes del mundo, es uno de los objetivos de la NFL", afirmó el 'querterback' de los Cincinnati Bengals tras la victoria en el Madrid Game ante los Atlanta Falcons (17-34).

Burrow apuntó se sintió "genial" en el partido y que le ha encantado "el ambiente y dar espectáculo para la gente del estadio". "Me siento inspirado por la cultura del fútbol europeo. Me encanta mezclarme con gente que ha hecho cosas y conseguido logros, y quiero que a nivel global este deporte llegue a más gente, así como que otros atletas vengan a apoyarme dice mucho para mi", añadió.

En cuanto a su conexión con Ja'Marr Chase, subrayó que llevan "mucho tiempo jugando juntos" y que cuando desarrollas una conexión asó "no es necesario decir nada". "Tenemos un gran entrenador y gran diseño de jugadas, y para eso hay que lanzársela al numero 1 (Chase). Cuando juega así de bien hay que dejarlo todo en sus manos", agregó.

Por último, destacó que estar juntos como equipo durante la semana en Madrid ha sido "importante para mejorar como equipo". "Me ha sorprendido la ciudad y ojalá podamos volver el año que viene. Tenemos que ver los destinos del año que viene. Lo iremos viendo", dijo.

Por su parte, el receptor de los Bengals, Ja'Marr Chase recalcó que es "una bendición" tener la oportunidad de salir del país para que los aficionados puedan "ver este deporte por primera vez". "El próximo me gustaría jugar en Brasil o Barcelona", deseó.

En cuanto a su actuación, una de las mejores de la temporada, expresó que quizás sea porque ha escuchado "música relajante antes del partido" por primera vez. "No tenemos limite, tenemos mucho potencial en el equipo y con partidos como este lo demostramos", añadió antes de mostrar la camiseta del Real Madrid de Thibaut Courtois: "Es del mejor portero del mundo. Después del partido hemos hablado e intercambiado las camisetas".