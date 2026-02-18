Archivo - Joma eleva su propuesta multideporte con la nueva colección Teamwear 2026. - JOMA - Archivo

MADRID, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La nueva propuesta estratégica de Joma, la colección Teamwear 2026, supone un paso adelante en el compromiso de la marca con el equipamiento para deportes colectivos y una apuesta por una oferta amplia y versátil para dar respuesta a las necesidades de clubes, federaciones y deportistas en cualquier disciplina.

Esta colección cuenta con más de 700 referencias que la consolidan como una de las más completas del mercado deportivo. Esta variedad permite a Joma ofrecer soluciones técnicas tanto para competición como para entrenamiento, abarcar diferentes niveles de práctica deportiva y adaptarse a las exigencias de cada modalidad.

La gran novedad para Joma es el lanzamiento de la línea exclusiva Team Pro, concebida para el alto rendimiento y la élite deportiva. Este concepto agrupa prendas desarrolladas con tecnologías avanzadas, patrones ergonómicos y tejidos vanguardistas de última generación, diseñadas para maximizar el rendimiento en contextos de máxima exigencia competitiva.

La oferta multideporte más completa de Joma Teamwear 2026 se estructura en una gran variedad de líneas que refuerzan su carácter transversal: propuestas de inspiración retro, colecciones casual y lifestyle, prendas multideporte, líneas de algodón, equipaciones de training y productos técnicos específicos para cada disciplina.

Esta diversidad permite a los equipos configurar una imagen completa, coherente y funcional, asegurándose que obtendrán altas prestaciones a la hora de ponerse en marcha durante sus entrenamientos y partidos.

COMPROMISO CON LA SOSTENIBILIDAD

Otro de los grandes hitos de Teamwear 2026 es la ampliación de las líneas sostenibles Los materiales reciclados cobran aún más protagonismo en 2026, demostrando el compromiso de Joma con el futuro del planeta.

El poliéster reciclado es uno de los grandes protagonistas en las prendas de competición, ya que el 95 por ciento de las equipaciones se han desarrollado con este material. Se trata de un tejido ecológico que ayuda a reducir un 75 por ciento las emisiones de CO2 a la atmósfera.