José Luis Terreros: "La nueva Ley Antidopaje es más fuerte, más justa y más clara"

MADRID, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El director de la Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte (CELAD), José Luis Terreros, enfatizó este jueves que la nueva Ley Antidopaje "es más fuerte, más justa y más clara" que la anterior, y que permite que España sigue siendo "un fuerte referente internacional en la lucha contra el dopaje".

"El refrendo de un nuevo marco jurídico y normativo nos permite abrir una nueva etapa en la defensa de una competición en igualdad de condiciones. Un marco jurídico que se basa en una nueva Ley Antidopaje más fuerte, con nuevos tipos de infracción, más justa y más clara", expresó Terreros en su discurso en los 'Desayunos Deportivos de Europa Press, patrocinados por Unicaja Banco, Repsol, Loterías y Apuestas del Estado y DAZN.

El directivo recalcó que la nueva legislación "es más fuerte al eliminar la tipología de las infracciones", ajustándose "totalmente" al Código Mundual e introduciendo "nuevos tipos de infracción para proteger a quienes colaboran en la represión del dopaje, para la intimidación, la disuasión de testigos y las represalias contra los informantes".

"Además, aumenta las sanciones en algunas infracciones, y contempla su publicación completa, salvo en el caso de menores y de personas protegidas si no es estrictamente necesario, que además tendrán un régimen sancionador diferente", puntualizó el médico riojano.

Este citó que la ley es "más justa" porque ahora tipifica a los y las deportistas "en tres niveles de práctica deportiva (Internacional, Nacional y Aficionada)" y serán sancionados de forma "adecuada y proporcionada a estos niveles". También reconoce que las denominadas 'Sustancias de Abuso' tengan "un régimen sancionador diferente si no ayudar a la mejora de rendimiento o se han consumido en competición".

"Y es una ley más clara ya que su redacción fue mucho más fácil y se entiende muy bien, recalcando con claridad ya meridiana que el Pasaporte Biológico del deportista constituye prueba de cargo válido y aplicable en España", prosiguió el director de la CELAD. "Es de consenso y de un compromiso inequívoco de todos los estamentos, en la que hemos hecho un enorme esfuerzo de negociación con la AMA", remarcó, recordando que "por primera vez en la historia de la política antidopaje en España" se ha adaptado la legislación nacional al Código Mundial.

Sobre los retos para el futuro, José Luis Terreros aseguró que los afrontan "con ilusión utilizando nuevas soluciones muy positivas para seguir trabajando por un deporte limpio". "Queremos dar un nuevo enfoque a las actuaciones en materia de educación y prevención frente a comportamientos prohibidos, así como potenciar la investigación, todo ello a través del nuevo Departamento de Políticas de Prevención

del Dopaje", relató.

"Vamos a continuar mejorando el trabajo de la unidad de Inteligencia de la CELAD que, con la colaboración de la Guardia Civil y la Policía

Nacional, está ya plenamente funcionando, y que es un referente internacional por su funcionamiento y por los frutos obtenidos", agregó el directivo, que detalló que de todas las infracciones descubiertas en 2021, "el 47 por ciento" fueron descubiertas por esta unidad.

Terreros también admitió que han sido "un poco el 'Pepito Grillo' en Europa" y que siguen siendo "un fuerte referente internacional en la lucha contra el dopaje", resaltando la creación este año de la Red Iberoamericana contra el dopaje "a la que pertenecen la totalidad de los países iberoamericanos de ambos lados del Atlántico".

La CELAD va a apostar fuerte igualmente "por la innovación tecnológica y por la digitalización" y por nuevos métodos como el de 'sangre seca', "que es claramente el futuro de la lucha antidopaje a través de los análisis de laboratorio". "Vamos a ser de los primeros del mundo", celebró.

"Vamos a introducir importantes avances en la planificación de los controles, con una redefinición de los procedimientos con más

controles fuera de competición, más análisis en sangre (4 por ciento más), más tomas (33 por ciento más) para el Pasaporte Biológico y la puesta en marcha de otra herramienta muy novedosa como el Grupo de Control para hacer muchos más controles por sorpresa que son mucho más efectivos", afirmó Terreros.

Finalmente, el director de la CELAD, atleta en su juventud, envió un mensaje a los deportistas. "Intentar ganar a cualquier precio puede echar todo lo importante a perder. Mi larga experiencia en este campo me ha permitido conocer muy de cerca y en profundidad la cara más negra del dopaje, que trae consecuencias terribles para los y las deportistas, para los deportes y los países", confesó.

"No permitáis que el dopaje os arrebate vuestra salud, alegría y libertad, no os dejéis engañar, nunca tengáis miedo a decir no. En la CELAD siempre encontraréis un aliado", sentenció José Luis Terreros.