Josef Ajram y Antonio Gassó lanzan las becas WITL by DKV para que deportistas aficionados alcancen sus sueños

Publicado 13/12/2019 17:17:44 CET

Josef Ajram y Antonio Gassó lanzan las becas WITL by DKV - WITL BECAS BY DKV

MADRID, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

La plataforma 'Where is the limit?', fundada por el bróker y deportista extremo Josef Ajram y el ex Consejero Delegado de GAES Antonio Gassó, lanzará este lunes el programa 'WITL Becas by DKV' para ayudar a los deportistas aficionados a que puedan cumplir sus retos, informa en un comunicado.

Para ello, los deportistas tienen que presentar su candidatura a las becas, a través del sitio 'www.witl.es/becas', y explicar en qué consiste su proyecto, qué objetivos tiene, las necesidades económicas y si es solidario o no.

Una vez presentado deberán conseguir el máximo de votos posibles a través de la propia web y el 30 de abril los 10 proyectos con más apoyos pasarán a la fase final. Un jurado formado por personalidades del mundo del deporte, la empresa y la comunicación, entre ellos el Senador Josep Maldonado, el CEO de RPM, empresa organizadora de la Titan Desert, Juan Porcar, y el exnúmero uno del mundo de pádel Fernando Belasteguín, entre otros, escogerá el o los proyectos ganadores y la cantidad destinada a cada uno.

La entrega de premios de la primera edición de las WITL Becas by DKV tendrá lugar el próximo 15 de mayo en la Antigua Fábrica Estrella Damm de Barcelona, donde Josef Ajram, Antonio Gassó y DKV Seguros donarán una cantidad que permitirá que uno o más deportistas amateurs puedan por fin alcanzar sus sueños.