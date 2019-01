Juan del Campo hace historia al meterse en la segunda manga en el slalom de Copa del Mundo de Schladming

Publicado 30/01/2019 0:27:54 CET

MADRID, 30 Ene.

El esquiador español Juan del Campo se clasificó este martes para disputar la segunda manga del eslalon de Schladming (Austria), puntuable para la Copa del Mundo FIS, al clasificarse trigésimo en la primera con un tiempo de 55.42 y meterse entre los 30 primeros.

De esta manera, el bilbaíno, olímpico el año pasado en PyeongChang 2018, se convierte en el primer español, en categoría masculina, en meterse en una segunda manga en una prueba puntuable para la Copa del Mundo de slalom desde que lo consiguiera Luis Ochoa en 1986 en el slalom en Heavenly Valley (Estados Unidos).

El austriaco Marcel Hirscher, el mejor de la manga, marcó un tiempo de 52.29 segundos y aventajó en 99 centésimas al suizo Daniel Yule, segundo, y en un segundo exacto al francés Alexis Pinturault, tercero. El esquiador bilbaíno lo logró al acabar su bajada a 3.13 segundos de Hirscher. Finalmente, tras la segunda manga acabó vigésimo cuarto en una carrera en la que volvió a imponerse Hirscher.

"Ha sido un camino duro conseguir clasificarme para una segunda manga. Llevaba ya un par carreras de Copa del Mundo en que un pequeño fallo me dejaba fuera y ¡hoy lo he conseguido!", explicó Del Campo tras la prueba. "He cumplido un sueño y lo digo sin tapujos. Hasta que no llegas a Copa del Mundo de esquí alpino y lo vives en primera persona no sabes lo que significa. Aquí nos damos de hostias a diario para meternos entre esos 30... y hoy no sabes lo que es estar a 3 segundos de Hirscher cuando ya directamente le saca 1 segundo a su directo perseguidor en la primera manga" añadió.

"Esto es una inyección de moral para todo el equipo. Llevamos años haciendo un buen trabajo y está claro que todo lo que se está invirtiendo en nosotros está dando frutos. Estamos mejorando todos, en disciplinas técnicas y en velocidad, somos sextos en el equipo. Espero que dentro de unos años estemos de manera habitual en Copa del Mundo", concluyó.

En una semana empiezan los Mundiales de esquí Alpino FIS en Are (Suecia) y Juan del Campo asegura que este resultado le permitirá llegar a esos Campeonatos del Mundo "en plena forma y con más ganas que nunca".