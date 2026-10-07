Laura Vázquez y Ariela Sánchez se quedan lejos de las medallas en el Mundial de Judo

Archivo - La judoca española Laura Vázquez durante una competición - Oscar J. Barroso / Afp7 / Europa Press - Archivo

MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Laura Vázquez y Ariela Sánchez, las dos representantes españolas de la cuarta jornada en el Campeonato del Mundo de Judo que se está disputando en Bakú hasta el domingo 11 de octubre, se quedaron lejos de la pelea por las medallas este miércoles en los -63 kilos.

Ariela Sánchez fue la única de las dos que ganó un combate, el de la primera ronda ante la argelina Yassemine Djellab, a la que derrotó tras marcar dos 'waza ari', pero cayó en el siguiente ante la mongol Enkhriilen Lkhagvatogoo, dos del ranking mundial y posterior medalla de bronce, que derrotó a la española de forma clara.

Por su parte, Laura Vázquez corrió peor suerte que su compañera. Exenta de la primera ronda, no pudo con su primera rival, la checa Renata Zachova, que también sería la otra judoca que se colgaría un bronce y que se impuso por 'ippon'.