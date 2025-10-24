Los Leones7s debutarán ante Australia en el estreno en Dubái del HSBC SVNS 2026

Archivo - Partido entre España y Uruguay de Rugby Seven en Singapur. - ALEX HO / WORLD RUGBY - Archivo

MADRID, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La selección española masculina de Rugby Seven, subcampeona del mundo, abrirá su participación en la nueva temporada del circuito mundial HSBC SVNS 2026 en el The Sevens Stadium de Dubái, del 28 al 30 de noviembre.

El torneo se disputará a lo largo de dos días de intensa competición. El sábado 29 de noviembre se jugará la fase de grupos, en la que los equipos se enfrentarán entre sí para definir las posiciones. España, encuadrada en el Grupo B, debutará ante Australia a las 12.48, se medirá después con Gran Bretaña a las 15.32 y cerrará la jornada frente a Nueva Zelanda a las 19.28.

El domingo 30 llegará el turno de las eliminatorias, con cruces directos en busca del título, además de los partidos por el quinto y séptimo puesto. La jornada culminará con la final masculina a las 20.11, que coronará al primer campeón del HSBC SVNS 2026. Asimismo, en el Grupo A se medirán entre sí Fiyi, Argentina, Francia y Sudáfrica, completando un cartel de auténtico lujo para inaugurar la temporada.

El formato del circuito ha sido renovado para dar mayor visibilidad y competitividad, con dos días de competición por etapa y una fase final mundial que se disputará en tres sedes. Además, ya se ha confirmado el calendario de la temporada 2026, con paradas en Dubái, Ciudad del Cabo, Singapur, Australia, Vancouver, Estados Unidos y una etapa final en Hong Kong, Valladolid y Burdeos.

Por su parte, las HSBC SVNS 2, en las que competirá la selección femenina, se disputarán entre febrero y marzo de 2026, con sedes todavía por confirmar. En ellas, las españolas tendrán también la oportunidad de clasificarse para la disputa de las tres rondas de la fase final.