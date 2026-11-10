Longines presenta una selección de relojes para Navidad con modelos de seis de sus colecciones. - LONGINES

MADRID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La firma relojera suiza Longines, cronometradora de los Juegos de la Commonwealth de Glasgow 2026, ha presentado una selección especial de piezas para las fiestas de Navidad a través de su campaña 'El hogar de la elegancia', en la que ha reunido modelos representativos de sus líneas Mini DolceVita, PrimaLuna, HydroConquest, Spirit Pilot Flyback, The Longines Master Collection y Conquest.

La propuesta de la marca integra tanto creaciones clásicas como diseños deportivos e innovaciones técnicas procedentes de su catálogo histórico.

Entre las opciones femeninas, la compañía ha destacado el modelo rectangular Mini DolceVita de 21,50 por 29 milímetros, dotado de movimiento de cuarzo L178 y una esfera decorada con 163 diamantes, junto a la gama PrimaLuna de 30 milímetros, que incorpora el calibre automático L592.5 con espiral de silicio en versiones con esfera de nácar azul o plateada.

Ambos diseños ofrecen una estanqueidad de hasta tres bares y brazaletes de acero inoxidable adaptados a la arquitectura de sus respectivas cajas.

Por su parte, el segmento deportivo y de exploración cuenta con la presencia de la serie HydroConquest en formato de 42 milímetros, hermética hasta 30 bares y equipada con el calibre automático L888.5, que alcanza 72 horas de reserva de marcha y una resistencia magnética diez veces superior a la norma ISO 764.

A esta línea se añade el cronógrafo Spirit Pilot Flyback de 39,5 milímetros con calibre manual L792.4 y reserva de 68 horas, inspirado en la patente aeronáutica desarrollada por la casa en 1935.

Asimismo, la relojera ha incluido en esta selección las últimas renovaciones de The Longines Master Collection, integrada por piezas de 34 y 41 milímetros con esfera de grano de cebada movidas por el mecanismo L888.5, así como un cronógrafo de 41 milímetros dotado del calibre L687.5 con rueda de pilares, reserva de marcha de 66 horas y complicación de fase lunar situada a las seis.

La muestra se completa con la colección Conquest mediante un cronógrafo de acero de 42 milímetros con bisel cerámico y dos modelos de 34 milímetros combinados con oro amarillo u oro rosa, sumergibles hasta diez bares y con 72 horas de autonomía.