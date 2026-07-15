Longines renueva su compromiso con los Juegos de la Commonwealth de Glasgow 2026 como cronometrador oficial

Longines confirma su compromiso con los Juegos de la Commonwealth de Glasgow 2026 como cronometrador oficial. - LONGINES

MADRID, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La casa relojera suiza Longines ha confirmado su compromiso "de larga duración" como cronometrador y reloj oficial, una edición especial de su modelo 'Hydroconquest', de los Juegos de la Commonwealth, cuya próxima edición se disputa en Glasgow del 23 de julio al 2 de agosto y reunirá a 3.000 deportistas de 74 países.

La relojera ha asegurado la aportación de su experiencia y tecnología de precisión para que cada prueba deportiva sea medida con total fiabilidad, y actuará como socio patrocinador en disciplinas clave como la gimnasia deportiva y la rítmica.

Asimismo, la firma ha anunciado la apertura de la 'Longines House' en el centro de Glasgow, un espacio inmersivo donde los visitantes podrán explorar su herencia relojera, asistir a charlas y disfrutar de una exposición dedicada al cronometraje.

Con el fin de celebrar esta alianza histórica, que comenzó en los Juegos de Perth en 1962, la casa relojera ha presentado una edición especial y limitada del reloj HydroConquest, inspirada en los colores de Glasgow 2026.

Esta edición especial constará de dos modelos de 39 y 42 milímetros, con 2.026 ejemplares de cada uno, que incorporan una esfera color cerceta y el calibre L888.5 de cuerda automática. A esta iniciativa se ha sumado la campaña 'Behind Every Emotion' ('Detrás de cada emoción'), con la que la firma ha querido homenajear el vínculo entre el tiempo y la experiencia humana.

En el apartado técnico, Longines ha detallado el despliegue de sus tecnologías de última generación para las competiciones de atletismo, natación y ciclismo. Entre estas innovaciones, la marca ha resaltado el sistema de salida electrónico (E-gun) para evitar discrepancias por el retraso del sonido, y el 'Photo-Finish-Scanner Ultra', capaz de registrar hasta 40.000 líneas digitales por segundo en la meta de atletismo.

Para las pruebas de natación, se ha dispuesto un sistema de paneles táctiles de presión que permite a los propios competidores detener su tiempo al llegar a la meta. Finalmente, la organización ha incidido en que la edición de Glasgow 2026 se ha diseñado para ser una de las más inclusivas de la historia de los Juegos, gracias a la integración de los paratletas dentro de la misma estructura de competición.

Para asegurar la igualdad de condiciones, la firma ha adaptado sus tecnologías de registro tanto en las modalidades de paratletismo, paraciclismo en pista y paranatación, manteniendo así un estándar unificado de imparcialidad.