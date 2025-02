Lorenzo Santolino: "Ganar en el Dakar es brutal, como ganar una etapa del Tour para un ciclista"

MADRID 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Lorenzo Santolino (Sherco) se siente "satisfecho" por su rendimiento en el Rally Dakar 2025, "el más duro físicamente" por el nivel de kilómetros, aunque vencer en una jornada en motos le reconfortó "mucho", llegándolo a comparar a "como ganar una etapa del Tour de Francia para un ciclista".

"Ha sido intenso, con momentos difíciles, pero en líneas generales, ha sido positivo. Me quedo con el haberme notado competitivo y con que físicamente he llegado, a pesar de que ha sido un Dakar muy duro. Obviamente estoy cansado, pero he respondido bien, me he encontrado bien físicamente y, quitando un pequeño problema en una de las manos que se me adormecía un poco, el resto han sido buenas sensaciones, así que creo que es un Dakar positivo", valoró Santolino en una entrevista a Europa Press.

El piloto, de 37 años y ataviado con el polo oficial del equipo Sherco y con su casco, ha vuelto "satisfecho" del Dakar 2025, porque siente que ha dado su "cien por cien en los momentos buenos y en los malos". "El resultado final obviamente no refleja satisfacción, aunque a mí lo que me llena como resultado sería mejorar ese sexto, hacer un 'top 5'. Más allá de eso, el hacer un séptimo, octavo, diez, doce, dieciocho, veinte, me cambia poco a mí a nivel personal", expresó sobre su 18º puesto en la general del Dakar.

Pero el salmantino estaba para acabar más arriba, aunque dos imprevistos lastraron su lucha en la clasificación general. "Cuando aún estaba bien en la tabla, tuve una pérdida de una hora y algo. Después de repostar, a los pocos kilómetros se me paró la moto en seco, estuve mirando, no encontraba nada eléctrico, no veía nada, al final decidí cambiar el inyector, porque no salía gasolina al inyector, y empezó a funcionar. Ahí, digamos que la general, cualquier opción ya la perdía", relató.

Aunque peor fue el contratiempo al final de la décima etapa, cuando se quedó sin gasolina a un kilómetros del final y tuvo que empujar su moto. "Nunca pensé que fuera a quedarme sin gasolina, llevábamos 26 litros para 110 kms. Nadie iba lleno, porque al final son 110 kms, la autonomía en teoría son 250. De hecho mi compañero con la misma cantidad llegó y le sobraron 2 litros, está calculado", lamentó.

"Tenía un pequeño impacto por dentro de un depósito, y fue perdiendo un litro y me quedé a un kilómetro del final. Y ahí, de nuevo a luchar. Al principio, en ningún momento economicé, porque como era una etapa que quería intentar hacerlo bien, venía imprimiendo un buen ritmo, y cuando empezó a fallar seguí intentando llegar a un buen ritmo, hasta que se paró", continuó.

Además, ningún piloto de los inmediatos por detrás en ese tramo se paró a ayudar, porque "son pilotos que están buscando un buen resultado" y "nadie se para por esa causa hasta que no vienen los que van por la aventura", aunque para eso tendría que haber esperado "dos horas". "Entonces, para no perder tanto tiempo intenté sacar la moto, me ayudé de la puesta en marcha de la batería hasta que se acabó, después con la primera intenté empujar y conseguí acabar", dijo.

"HA SIDO EL DAKAR MÁS DURO, ES COMO SI HUBIÉRAMOS CORRIDO UNO Y MEDIO"

"El día siguiente estaba muerto, desfondado. Salía Nacho Cornejo a un minuto, y pensé en alcanzarlo, pero duré 500 metros, no era posible, fui todo el día solo, muy tranquilo, pero viví el Dakar de otra manera. Ya no tenía ningún estrés por el resultado, viví esa experiencia de la aventura y de disfrutar del entorno, sin estar concentrado cien por cien en la velocidad y la navegación. Disfrutas más del entorno, con esos pequeños momentos de disfrutar de lo que estabas haciendo, de donde lo estabas haciendo", rememoró.

Por estas situaciones y una navegación mucho más técnica para las motos, sobre todo en las etapas separadas de los coches, "ha sido físicamente el Dakar más duro". "De navegación, el más intenso también, antes era más lineal, más fluido, tanto la navegación como el pilotaje, y este año la verdad que han sido más kilómetros, con una velocidad media más baja, porque eran más técnicos, más lentos, o más sinuosos", valoró.

"Si miras las horas que hemos hecho, en la etapa de descanso llevábamos creo que 32 o 33 horas de competición, mi Dakar anterior que acabé, en 2023, creo que en total fueron 37 o 39, o sea, a la mitad ya llevábamos casi un Dakar. En total no he mirado cuánto ha sido, creo 50 y algo, o sea que hemos hecho bastantes más horas, hemos hecho un Dakar y medio fácil", comentó entre risas.

Y es que el director de la carrera, David Castera, "cada año va dando un clic y medio o dos" en la dureza del 'rally raid', aunque "a la gente le ha gustado". "Otra cosa importante que creo que se ha notado es el separar varios días las trazas, han podido meter cosas más técnicas para moto, con navegación, con más cambios de dirección", celebró.

Por todo ello, el mayor aprendizaje de Santolino en el Dakar 2025 ha sido que "cuando todo parece que se tuerce, igualmente hay que seguir intentándolo". "El día 2 también tuve un momento un poco crítico, y al final sigues ahí luchando, a los dos días gané una etapa, a los cuatro días casi gané otra. Hay momentos muy difíciles que dan ganas de tirar la toalla, pero tienes que mantenerte ahí con el objetivo, intentando dar el máximo", reflexionó.

Y la gasolina para los momentos complicados del salmantino en esta edición fue el triunfo parcial en la tercera etapa. "Una victoria de etapa es brutal para mí y para la marca. Es como, para un ciclista, ganar una etapa del Tour de Francia. Es algo que es importante en mi carrera deportiva, que ha sido muy positivo para mí, para la marca, para los patrocinadores y una alegría para todo el mundo que me sigue. Me ha reconfortado mucho", subrayó.

"Otros años no hago mucho hincapié en esto, porque siempre juego la base de la regularidad, intentar no estar de los primeros, pero tampoco quedarme muy atrás. Mi baza era esa otros años, pero es verdad que ahora con las bonificaciones esa estrategia tampoco es tan buena como antes. Y este año, sin descuidar la general por el fiasco del año pasado, no iba a dejar escapar un buen día", confesó.

Santolino tenía claro que la etapa 3 podía ser "buena" para su estilo de pilotaje, "por la poca información en cuanto a terreno". "Y, cuando llegué al final, sin saber el resultado, estaba como satisfecho y pensaba: 'Hoy ha ido todo bien. Si he ganado, ojalá, y si no, pues igualmente lo he disfrutado'", concluyó.