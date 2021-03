Lozano agradece el "mérito especial" de los medallistas españoles en "el año más difícil"

MADRID, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Consejo Superior de Deportes (CSD), Irene Lozano, ha agradecido el "mérito especial" de los cinco medallista españoles en el Campeonato de Europa en pista cubierta de Torun (Polonia) y su "lealtad y compromiso" por haber logrado estos éxitos en "el año más difícil" debido a la pandemia.

Lozano recibió este martes en la sede del CSD a Óscar Husillos (oro en 400), Ana Peleteiro (plata en triple salto) y Jesús Gómez (bronce en 1.500), mientras que Jorge Ureña (plata en heptatlón) y Adel Mechaal (bronce en 3.000) participaron de forma telemática, todos ellos arropados por el presidente de la Real Federación Española de Atletismo, Raúl Chapado.

"Os agradecemos vuestro compromiso con el país y vuestra lealtad en un momento tan difícil y complicado. Tiene un mérito especial haber logrado estos éxitos en el año más difícil de nuestras vidas. Muchas gracias por ganar estas medallas para España", agradeció Lozano a los atletas.

En este sentido, remarcó la importancia de que "gente luchadora dé alegrías en estos momentos duros". "Quiero reconocer el excelente trabajo de los cinco, pero también de todos los finalistas y toda la delegación española que nos ha representado. Os faltaba el calor del público y tiene especial mérito gana en estas circunstancias difíciles. Aunque no estemos allí, os apoyamos desde casa con todo nuestro calor", destacó.

Además, Lozano, les recordó a los medallistas que "con estos éxitos" han adquirido "una responsabilidad enorme porque el campeonato ha sido de los que generan afición". "Os habéis convertido en referentes de muchos niños y niñas que ahora querrán saltar y ganar como vosotros. El atletismo es un deporte muy completo y ya lo vimos al salir del confinamiento, que de repente todo el mundo se puso a correr y de repente nos convertimos en un país de atletas", recordó con humor.

Por su parte, Chapado reconoció que "ha sido una gozada ver competir" a los atletas españoles en Polonia. "No han escatimado un solo esfuerzo con una valentía que es la seña de identidad del equipo. Husillos se ha reivindicado otra vez, Ana es una 'killer' del pasillo, Jesús encabeza una generación de mediofondistas excepcional... Aquí la camiseta del equipo nacional no se pone, se tatúa. Somos inconformistas y queremos más, pero ahora es el momento de valorarlo. Esperamos que esto os llene de energía para Tokio", deseó, con la vista puesta en los Juegos Olímpicos.

LA "RABIA" DE HUSILLOS Y LAS "INSEGURIDADES" DE PELETEIRO

En cuanto a los atletas, Husillos no ocultó que "ser campeón de Europa suena muy bien". "Es duro de superar lo que pasó en Birmingham -fue descalificado y desposeído del oro-, pero si de verdad en un deportista vale lo que vale... ¿Por qué no volver a hacerlo con ganas y rabia? He luchado mucho para ser campeón de Europa y ser la misma persona competitiva de hace tres años. Seguramente no era el finalista que mejor llegaba de forma, pero la competitividad y la cabeza fría me llevaron al oro", describió.

Por su parte, Peleteiro, subrayó que esta ha sido "la competición más difícil" de su vida. "Ya no solo por la presión de ir como campeona de Europa, también porque no llegaba con confianza y tenía inseguridades. Tuve que luchar muchísimo con mi cabeza porque tenía muchos pensamientos negativos, pero con mi trabajo conseguí sacar adelante la competición. No sé cómo hice ese salto final, solo escuché mi corazón. Fue una explosión de emociones, contenta por la plata y con rabia por quedarme tan cerca del oro, pero se me pasó enseguida el cabreo y empecé a disfrutar de la medalla", indicó.

La plata también fue el premio final del heptatleta Ureña, al que esta medalla le "sabe muy bien". "Estoy muy contento porque no llegaba en mi mejor momento, ya que venía de una rotura en el isquio hace una semanas, pero al final las ganas y la emoción de estar otra vez en la pista me han dado esta plata", celebró.

Tampoco fue la primera presea internacional de Mechaal, quien quiso destaca "la pasión" como la "seña de identidad" del equipo español. "Es mi quinta medalla y lograr volver al podio y ser competitivo es un motivo de orgullo. Seguiremos trabajando para lograr nuevos éxitos", garantizó.

Por último, Gómez comentó su medalla en "la prueba reina del atletismo". "En España tenemos unos antecedentes brutales en 1.500 como el oro olímpico de Fermín Cacho. Aquí estamos las nuevas generaciones no para emular a nadie, pero sí para intentar acercarnos a las grandes marcas. Cuando te pones la camiseta de España te das cuenta de que debes darlo todo porque es muy difícil entrar en el equipo nacional con el nivel tan alto que hay", concluyó.