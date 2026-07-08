Macadam incorpora un compañero virtual para fomentar la actividad física y combatir el sedentarismo. - MACADAM

MADRID, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La aplicación de actividad física Macadam ha presentado 'SloMo', una nueva funcionalidad que introduce un sistema de niveles basado en puntos de experiencia y un compañero virtual para convertir los paseos diariosde sus usuarios en retos interactivos.

Macadam, que ya supera los 15 millones de usuarios, busca de esta manera transformar los momentos de falta de motivación en una experiencia más divertida y lúdica para sus suscriptores. Según ha informado la compañía, se trata de la primera ocasión en la que todas las actividades realizadas dentro de la aplicación, como los pasos, las rachas y los retos diarios, alimentan un mismo sistema de niveles.

A través de la acumulación de experiencia y la consecución de cada acción, los usuarios tienen la posibilidad de progresar y desbloquear diferentes recompensas continuas. En el centro de esta propuesta se encuentra el personaje virtual, una criatura de carácter perezoso que desafía el hábito de caminar del usuario.

En concreto, el nuevo sistema se ha estructurado en diez niveles distintos donde se ha priorizado premiar la constancia diaria de los participantes por encima del rendimiento deportivo puro. "Con SloMo queríamos hacer que la actividad física fuera más divertida y accesible. En lugar de generar presión, hemos preferido convertir la falta de motivación en un juego y celebrar cada pequeño paso", explicó Diane Vey, directora de Comunicación de Macadam.

La presentación de esta funcionalidad interactiva ha coincidido con el periodo estival, una época del año en la que se suele registrar una disminución en el uso de las plataformas de ejercicio físico debido a las vacaciones y los cambios de rutina.

Con la incorporación de este nuevo incentivo interactivo, la firma ha pretendido ofrecer un estímulo continuado para que los usuarios mantengan de forma regular el hábito saludable de caminar durante todas las estaciones del año.

La empresa de origen barcelonés, fundada en el año 2022 por tres emprendedores franceses, opera actualmente como una plataforma gratuita con más de 14 millones de usuarios distribuidos en 51 países. Su modelo de negocio se basa en la gamificación para aportar beneficios tangibles a los ciudadanos, entre los que se incluyen incentivos como dinero en efectivo, tarjetas de regalo, descuentos comerciales o la posibilidad de realizar donaciones solidarias.