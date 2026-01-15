Magnus Brevik, exseleccionador de saltos de esquí de Noruega, es suspendido 18 meses a causa de los trajes ilegales

Archivo - 15 March 2025, Norway, Oslo: Norway's Jarl Magnus Riiber competes during the men's individual Gundersen HS134 ski jumping event in Holmenkollen during the FIS Nordic Combined World Cup. Photo: Amanda Pedersen Giske/NTB/dpa - Amanda Pedersen Giske/NTB/dpa - Archivo

BERLÍN, 15 Ene. (dpa/EP) -

El exseleccionador jefe de saltos de esquí de Noruega, Magnus Brevik, ha sido suspendido junto con dos de sus ayudantes para un periodo mínimo de 18 meses, estando presuntamente implicados en la manipulación de sus trajes durante el Campeonato del Mundo que se disputó el año pasado en la ciudad noruega de Trondheim.

La sanción empieza a contar desde el 8 de enero de 2026, cuando la Federación Internacional de Esquí (FIS) tomó esta decisión, exceptuando el periodo de suspensión provisional ya cumplido desde el 12 de marzo de 2025, según informó este jueves la propia FIS en un comunicado oficial.

Junto a Magnus Brevik, el entrenador asistente Thomas Lobben y el miembro del 'staff' Adrian Livelten también tendrán que pagar una "contribución adecuada a los costes del procedimiento" por un importe de 5.000 francos suizos (más de 5.300 euros).

El pasado agosto, los saltadores noruegos Marius Lindvik y Andre Forfang ya fueron suspendidos durante tres meses por violar las normas éticas y de competición. En ese Mundial celebrado en Trondheim en marzo de 2025, un vídeo anónimo y secreto reveló ilegales costuras adicionales en los trajes del equipo anfitrión para hacerlos más estables en el aire.

Noruega admitió la manipulación en la prueba de gran trampolín, en la que Lindvik y Forfang habían terminado respectivamente en segundo y cuarto lugar, antes de ser descalificados. Lindvik había ganado anteriormente el oro en la prueba de trampolín normal, así como el oro por equipos mixtos en un cuarteto donde también participaba Forfang. Cuando se conoció el escándalo, Brevik, Lobben y Livelten perdieron sus puestos de trabajo.