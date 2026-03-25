María Pérez: "Estoy con ganas de competir, con expectativas bonitas e ilusión"

Archivo - La atleta española María Pérez. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La marchadora española María Pérez ha comentado este miércoles que se encuentra con "ganas de competir" e iniciar una temporada que viene marcada por unas "expectativas bonitas" así como por la "ilusión", aunque ha recordado que, como ya avisó en el Mundial de Tokio, no va a competir "mucho".

"Estoy contenta y con ganas ya de competir. Seguramente empiece en España, aunque no voy a competir mucho. Pero con expectativas bonitas, ilusión y sobre todo con la motivación extra que se obtiene cuando se pueden conseguir grandes resultados. Esa motivación en mi caso es Antonella Palmisano, nos hacemos mejores como personas y como deportistas", afirmó la tetracampeona del mundo de marcha en un acto que celebró la unión de 20 años entre Sanitas y el Comité Olímpico Español.

María Pérez apuntó que no nota "la presión" por la competición. "Lo que más llama la atención son las medallas, pero creo que es el cómputo en general. No es sólo los deportistas que se ven, sino son los cuerpos técnicos, los fisios, los médicos que viajan con la Federación, que son al final los que en esos días nos ayudan, nos acompañan y están con nosotros 24-7", añadió.

La doble medallista olímpica destacó que el deporte "ha evolucionado" y que a día de hoy se están viviendo "años muy muy buenos, con deportistas grandiosos" a nivel Mundial. "Quiero dar la enhorabuena a la selección española de atletismo, con esas grandísimas medallas y los 8 finalistas. Al final esto es un cómputo de todos esos pasos. Son un gran ejemplo para que los más pequeños", celebró.