Mariano García: "Tengo muchas ganas del 1.500 en Nankín porque puedo aprovechar mi velocidad final"

MADRID 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El atleta español Mariano García tiene "muchas ganas" de competir en la distancia de 1.500 metros en el Campeonato Mundial de Atletismo en Pista Cubierta que se celebra en Nankín (China) del 21 al 23 de marzo, una distancia que correrá por primera vez en una gran cita y en la que puede "aprovechar la velocidad final" que tiene para sacar un buen resultado.

"Estaba con dudas, pero me enfrenté a ello y dije 'tengo muchas ganas de hacer 1.500 en grandes campeonatos' porque en un mítin corres también con los mejores, pero es una carrera rápida y en un gran campeonato puedes hacer una carrera táctica. Puedo aprovechar mis cartas que es la velocidad final que tengo y esperemos que así sea para este gran campeonato", dijo Mariano García en un vídeo facilitado por la Real Federación Española de Atletismo (RFEA).

Este Mundial en China será su décima competición internacional representando a España por lo que lo quería celebrar "con algo diferente". "Esperemos que en este 1.500 hagamos igual que hemos hecho en los 800 llegando a esas grandes finales", manifestó el murciano que suma cinco finales en su distancia más exitosa.

Para llegar de la mejor manera a China, el mediofondista confiesa que ha tenido que modificar los entrenamientos para que "el día clave pueda estar disputando bien las carreras", aunque también destaca otro factor. "Lo primero, adaptarme al horario de aquí y me estoy encontrando bastante bien. Esperamos que salga bien a partir del viernes", afirmó.

"Vamos creciendo y la chispa de velocidad la vamos perdiendo un poco a poco, pero vamos cogiendo experiencia. Esperemos que tanto la experiencia y la velocidad que tenemos del 800 nos valga para estar en esa final del 1.500 el próximo domingo", apuntó.

En esta prueba, Mariano García espera aprovechar sus opciones "yendo atrás y no siendo 'frontrunner' (en cabeza)". "Son carreras muy rápidas que no se puede ir en cabeza y hay que aprender también a correr atrás", indicó.

Sobre quiénes serán los posibles rivales, únicamente conoce al noruego Jacob Ingebrigtsen, al portugués Isaac Nader y a su compatriota Adrián Ben. "Con todos los demás me pierdo un 'poquillo' más, no tengo ni idea. Mis rivales del 1.500 de momento no les conozco y eso es bueno porque cuando fui a mi primera cita internacional en el 800 sólo les conocía por colores de los países, así que me dio buena esperanza eso", concluyó.