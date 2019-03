Mario Mola: "No es descabellado que tres españoles luchen por el Mundial"

Publicado 12/03/2019 13:40:19 CET

El triatleta español Mario Mola confesó que "no esperaba" encontrarse "tan bien" tras lograr la victoria en la primera prueba de las Series Mundiales y afirmó que no ve "nada descabellado", después también del tercer puesto de Fernando Alarza, que tres españoles luchen por la clasificación general del Mundial.

"Estar los tres en el podio sería fantástico, pero es muy complicado, cada vez es más competitivo (el triatlón). Ya es difícil que uno o dos estén, como para coparlo... Uno de nosotros tiene oportunidad de subirse a él, pero no es nada descabellado tenernos a los tres luchando por la general del Mundial, algo que muy pocos países pueden decir", expresó Mola, refiriéndose también a sus compañeros Javier Gómez Noya y Fernando Alarza, en una rueda de prensa celebrada en Sacyr este martes.

El tres veces campeón del mundo (2016, 2017 y 2018) volverá a centrarse "este año en el Mundial", para luego reservar energías y volcarse con los Juegos de Tokio. "A día de hoy, orgulloso y contento de celebrar el comienzo de una nueva etapa de dos años que nos llevarán a esos Juegos Olímpicos de Tokio, que prepararé con todo el tesón, las ganas y la fuerza que me han llevado hasta aquí", agregó, aunque no descarta participar en otras pruebas "centradas en las distancias" que prepara.

"No esperaba encontrarme tan bien, es solo el principio de temporada. Tomo el buen resultado, pero soy consciente de que queda mucho por hacer y recorrer. Está en nuestras manos seguir trabajando, con el objetivo de sumar puntos de cara a la clasificación general, no esperar estar compitiendo a este buen nivel, pero tengo que mantenerlo o subirlo si seguir así", insistió.

En Abu Dabi, Mola volvió a demostrar su poderío físico en la carrera a pie, recuperando una de sus "peores" transiciones desde la bicicleta. "Era consciente de que había que correr mas rápido para ganar, no hice una buena transición de bici a pie, una de las peores, regalé cinco o seis segundos. Eso me obligó a hacer una primera vuelta prácticamente a tope y antes de pasar por primera vez ya estaba en la cabeza y sentí que tenía de nuevo el control de la carrera y no ir rezagado o a remolque", analizó.

"En mi mano está seguir trabajando para ir reduciendo la distancia en el agua, la natación requiere de paciencia y trabajo. Soy consciente de dónde estoy, pero también de que tengo que mejorar en la piscina para no depender de otras partes", agregó sobre uno de sus puntos más débiles, a pesar de ser la primera disciplina que empezó con 5 años.

Aunque para el Palma de Mallorca cada temporada es "diferente" y los corredores se conocen "mucho", siempre aparece "gente nueva", como el triatleta birtánico Alex Yee. "Ha demostrado que va a ser muy difícil de batir, por mi parte solo queda seguir centrado en hacer todo el trabajo posible. Espero carreras muy complicadas, pero sigo con las mismas ganas que hace cinco años, cuando no podía alcanzar ningún campeonato", señaló sobre su "admiración" hacia el inglés.

También ensalzó la figura de Javier Gómez Noya, que volverá al Mundial de Triatlón tras su paso por el Ironman. "Va a endurecer las carreras. Es alguien importante que va a subir el nivel de las pruebas, pero es un deporte muy competitivo y es necesaria esa lucha", opinó respecto al campeón del Mundial en cinco ocasiones, una cifra que el de Palma de Mallorca no pretende superar.

"Es algo que no me he planteado, cada año se me recuerda y acepto el reto y valoro que se ponga encima de la mesa, porque la admiración que tengo hacia Javi hace que lo valore objetivamente. Pero no es mi objetivo batir a Javi, lo que él ha hecho por este deporte va mucho más allá de esos cinco Mundiales. No por haber conseguido más campeonatos que él consideraré haber conseguido algo especial", admiró la hazaña de Gómez Noya.

A Mola no le sorprendió la decisión de Noya de volver a la distancia olímpica. "Javi apostó por darse la oportunidad de competir en Hawaii el año pasado, dejó la distancia olímpica siendo competitivo en ella. Se merecía y debía darse la oportunidad de volver a estar en unos Juegos y el momento para volver e intentarlo es ahora. Estoy seguro de que va a ser competitivo. Todos sabemos de la calidad deportiva de Javi y para mi es un gusto volver a competir contra él", añadió.

Para llegar con garantías al final del Mundial de 2019, Mola intentará competir en las primeras "tres o cuatro" carreras del año. "Teniendo en cuenta los últimos Mundiales es necesario llegar con cuatro o cinco podios o te lo juegas todo a esa última prueba. Ojalá pudiera permitirme el lujo de dejarme alguna, decidiremos a partir de mayo", confesó el triatleta, que estas siete semanas hasta la segunda carrera permanecerá entrenando en Mallorca, aunque el resto del año lo hará en Arizona, Fuerteventura y el Pirineo Francés.

Quiso también comentar la manera "excepcional" de la que Carolina Routier se ha recuperó tras un grave accidente de tráfico hace poco menos de un año. "Ha sido un desafío que hemos afrontado y ella lo ha hecho de una forma excepcional, nos ha dado una lección a todos, o te hunde o sales reforzado, y en su caso en poco menos de un año, volver a ser competitiva me parece excepcional y un motivo mas para admirarla. Desear que las cosas sean mas tranquilas de ahora en adelante", pidió.

Por último, Mola valoró la oportunidad de conseguir otra medalla en Tokio con el equipo mixto y los relevos, nueva prueba para Tokyo 2020. "Es una oportunidad de luchar por una medalla, aunque ahora es difícil estar todos en todos los relevos. No sé si este año participaré, dependerá de como vayan las primeras carreras. A día de hoy no es la prioridad", concluyó respecto a su participación en relevos mixtos.

El presidente Sacyr, Manuel Manrique, elogió a Mario Mola, como un campeón "llamado a cubrir una etapa de gloria en el deporte español". "Lo ha hecho con esfuerzo, sacrificio, humildad y pasión, eso nos une y Sacyr lleva esos valores en la sangre. Por eso nos comprometemos con él otros dos años, sobre todo con el hito fundamental de 2020 con los Juegos. Gracias por el ejemplo de superación y trabajo", finalizó Manrique.