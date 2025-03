Marta García: "Ahora viene el reto de mantener el nivel de 2024"

MADRID 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La atleta española Marta García admite que tiene ante sí esta presente temporada el reto "de mantener el nivel" mostrado a lo largo de todo el año 2024 donde consiguió grandes resultados, como la medalla de bronce en el Campeonato de Europa celebrado en Roma (Italia) y su triunfo en la San Silvestre Vallecana; éxitos que le hacen encarar los Campeonatos de Europa en Pista Cubierta de esta semana en Apeldoorn (Países Bajos) "con ganas".

"Estoy muy contenta de haber conseguido todo lo que he conseguido en 2024, pero ahora viene el reto, que es seguir a este nivel o a un nivel superior", manifestó Marta García en una entrevista a Europa Press antes de partir para los Europeos.

García, apurada por el retraso de su AVE en su llegada a la capital aunque simpática y risueña, atiende a este medio vía telefónica desde el taxi que la desplaza de la Estación de Atocha al hotel escogido por la Real Federación Española de Atletismo (RFEA) para la concentración de la delegación española de cara a esta cita europea donde la castellano-leonesa acude "con muchas ganas" y tras ser segunda en los Campeonatos de España celebrados hace unas semanas.

La atleta de 27 años viaja a la ciudad neerlandesa como una de las posibles bazas de la delegación española a aportar en el medallero. Competirá en los 3.000 metros donde también estarán presentes las segovianas Águeda Marqués e Idaira Prieto y cuenta con la décima mejor marca europea en la ahora denominada 'Short Track'.

En pista cubierta, la fondista logró en 2024 las plusmarcas nacionales de 3.000 y 5.000 metros, además de las de 2.000 y 5.000 al aire libre, pero el punto álgido de una campaña de ensueño y que vivió "muy intensamente" fue la medalla de bronce en el Campeonato de Europa disputado en Roma (Italia) en los 5.000.

Un hito en la Ciudad Eterna del que no recuerda "nada hasta esos últimos 150 metros" y donde necesitó un "chute de energía" extra para lograr la presea que no sabe cómo le llegó. "Fue mi momento de 2024. Recuerdo estar bastante nerviosa, pero en el momento del pistoletazo de salida se me pasaron todos los nervios, ahí es momento para la concentración", reveló.

"Estaba tan tremendamente cansada que lo primero que tuve que hacer fue tirarme al suelo y recuperar el aliento, y luego reflexionar sobre lo que había pasado. Necesité unos minutos, de hecho ni me había dado cuenta de que era récord de España, eso vino después", rememoró la atleta de 27 años que lo define como el momento "más especial" que ha vivido.

El segundo llegó horas antes de despedir el 2024, con su gran triunfo en la Nationale Nederlanden-San Silvestre, donde fue "a disfrutar y a intentar correr rápido". "La carrera fue puro disfrute. Fui sin complejos, a arriesgar como siempre porque me gusta llegar a la meta diciendo 'lo he dado todo y he hecho todo lo que tenía en las piernas'. Eso es lo que me deja tranquila y feliz después de una carrera", señaló.

García califica su participación en la carrera madrileña como "un tremendo subidón" al recordarla. "Es mi segundo éxito después de Roma por la sensación de ver a la gente empujándome así. Fue algo que siempre quedará en mi corazón, ese cariño de la gente, especialmente en Vallecas", confesó.

Sin embargo, también hubo hueco para un recuerdo "agridulce" en el 2024. Su participación en los Juegos Olímpicos de París, donde llegaba "en muy buen estado de forma", no fue como esperaba y no obtuvo el resultado deseado. "Me dio un poco de rabia quedarme fuera de la final, pero aún así estoy satisfecha con la carrera que hice porque creo que era el mejor puesto que podía tener en esa semifinal", recalcó.

"Fuera de eso, la experiencia fue muy bonita, además compartida con mis amigas", dijo una Marta García que ve ese resultado como una oportunidad para cumplir los "deberes en los próximos Juegos Olímpicos" que serán en 2028 en Los Ángeles (Estados Unidos).

"QUIERO ESTAR SATISFECHA CON LA CARRERA QUE HAGA EN APELDOORN"

Por ello, encara ahora los Campeonatos de Europa en pista cubierta en Países Bajos con un claro mensaje: "Quiero estar satisfecha con el trabajo que haga, con la carrera que haya hecho". Y si con ello consigue una medalla, "sería espectacular", aunque es consciente de la complejidad. "Pero si es un décimo puesto y creo que he hecho todo lo que podía hacer y he dado todo lo que tenía en las piernas, pues estaré satisfecha con ese puesto también", manifestó.

"Mi objetivo es siempre el mismo, que es hacerlo lo mejor posible, correr lo más rápido posible si la carrera es para ello, y si no, por lo menos, pues haber hecho los movimientos, los mejores movimientos o haber usado mis fuerzas de la mejor manera", aseveró.

Además, a esta competición viaja con una preparación específica para llegar de la mejor manera después de la prolífica temporada pasada. "Hemos ido un poco con más calma durante todos estos meses, después de un 2024 tan intenso, y creo que por fin estos días son los que mejor me estoy encontrando", concluyó.