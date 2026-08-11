Marta García, subcampeona de Europa en los 5.000 metros de Birmingham

MADRID, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La atleta española Marta García ha conquistado este martes la plata en los 5.000 metros del Campeonato de Europa absoluto de atletismo al aire libre, que se está disputando en Birmingham (Inglaterra), mejorando así la medalla de bronce que obtuvo en la misma prueba durante la edición de 2024 celebrada en Roma (Italia).

En el Alexander Stadium, esta final directa --sin preliminares-- tenía 23 participantes y empezó lenta, todas muy apiñadas hasta que la italiana Nadia Battocletti y sobre todo la neerlandesa Maureen Koster aceleraron el ritmo a mitad del recorrido. Marta García las siguió e incluso estuvo por momentos en cabeza, pero Koster retomó la delantera y cribó al pelotón.

Apretaron las también españolas María Forero e Idaira Prieto mientras su compatriota veía arriba un arreón clave de Battocletti a 200 metros de meta y que le valió para ser campeona con 15:37.84; segunda con 15:39.98 terminó García, tercera con 15:40.65 acabó otra italiana, Micol Majori, y luego Forero (15:44.25) y Prieto (15:44.89) concluyeron octava y novena.

Varias horas antes de la gesta de García, las series de los 800 metros femeninos habían acaparado el protagonismo patrio de la sesión matutina; Marta Mitjans (1:58.52) batió el récord de España sub-23 y pasó a semifinales, al igual que Rocío Arroyo (2:00.62). Y además, Diego Casas (62,90 m) consiguió el billete para la final del lanzamiento de disco.

Por contra, en los 400 metros femeninos, la plusmarquista nacional Sara Gallego (55.24) no pudo acceder a la final tras ser quinta en la primera 'semi'. Tampoco hubo buenas noticias en los 100 metros lisos masculinos, pues Guillem Crespí (10.74) terminó último de su serie pese a realizar una buena salida desde los tacos; en la segunda serie, Jorge Hérnandez (10.62) cruzó quinto la meta; y en la tercera serie, Abel Jordán (10.58) finalizó séptimo y se quedó a una sola centésima de acceder a las semifinales.

La mañana para el equipo español se cerró en las series de 400 metros vallas masculinos, donde Javier Lorente (50.50) disputó la última y en un ajustado desenlace con el suizo Julien Bonvin terminó quinto, lejos de los 49.94 que finalmente dieron acceso a la siguiente ronda de esta prueba.

CÁCERES, GUERRA Y LESCAY, FUERA DEL PODIO

Durante la sesión vespertina, aparte de la alegría en los 5.000 metros femeninos, se disputó la final masculina de longitud con presencia de tres españoles; Eusebio Cáceres fue el mejor gracias a su séptima plaza con 7,92 m en su mejor salto, Jaime Guerra acabó noveno con 7,73 m en su mejor intento y Lester Lescay concluyó décimo con 7,72 m en su mejor brinco.

En su prueba, el griego Miltiadis Tentoglou se llevó la medalla de oro (8,44), el suizo Simon Ehammer se adjudicó la plata (8,29) y el búlgaro Bozhidar Sarâboyukov agarró el bronce (8,26). Por último, en lo referente a la actuación española, Mònica Clemente disputó la clasificación en salto con pértiga femenino y acabó decimoquinta con 4,40, fuera ya de la final.