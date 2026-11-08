Michael Penix Jr (Falcons): "El Bernabéu es un estadio precioso, fue genial jugar ahí"

Michael Penix Jr, quarterback de los Atlanta Falcons, durante el partido de la NFL en Madrid contra los Cincinnati Bengals - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El 'quarterback' titular de los Atlanta Falcons, Michael Penix Jr, reconoció que había sido "maravilloso" poder jugar este domingo en Madrid y resaltó lo "genial" a nivel personal de haberlo podido hacer en un estadio "precioso y enorme" como el Santiago Bernabéu.

"El Santiago Bernabéu es un estadio top, enorme, precioso, fue genial jugar ahí. Es un estadio bellísimo", comentó Michael Penix Jr a los medios tras la derrota por 17-34 ante los Cincinnati Bengals.

El 'quarterback' recalcó que había sido "maravilloso" haber jugado en Madrid. "Es una bendición el poder jugar el deporte que amamos e ir a distintos países para compartirlo con tantos aficionados y poder expandir este deporte. Les dije a mis compañeros que no se tomasen esta oportunidad a la ligera", subrayó.

"Quiero dar las gracias a los aficionados que han venido, a los de Madrid y España que han llenado el estadio. Esto es una experiencia maravillosa para nosotros, nos gustaría haber salido con una victoria, pero ha sido una experiencia maravillosa", añadió al respecto.

En cuanto a la derrota, Penix Jr lamentó todas las penalizaciones que sufrieron y se centró en "corregir" lo que hicieron mal. "Hay que mirar las grabaciones porque hay mucho que limpiar y si lo hacemos vamos a estar superconcentrados. Somos un equipo muy bueno y si jugamos bien vamos a tener resultados", sentenció.