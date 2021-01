Mirambell vuelve con doble cita en Winterberg, el "Europeo más difícil de los últimos años"

MADRID, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de skeleton Ander Mirambell vuelve este viernes a la acción con una doble cita de Copa de Europa y del Mundo en Winterberg (Alemania), con el objetivo de luchar por el 'Top 20' tras su preparación entre el gimnasio y las playas de Barcelona.

Mirambell arranca el 2021 con la que será su prueba 160, 86ª de la Copa del Mundo, en una nueva temporada en la elite tras lograr la pasada campaña el Campeonato de España y la Copa América. El catalán empieza su 17º año en competición donde terminó con lesión en noviembre el 2020.

"Una lesión importante durante la Copa de Europa de Winterberg puso en duda toda la temporada. Estuve todo el mes de diciembre trabajando junto a Bernat Buscà y Mónica Solana de lunes a domingo: en la playa, en el gimnasio, en la sala de rehabilitación. Por este motivo, el simple hecho de estar aquí listo para competir ya es una gran victoria", explica Mirambell.

"No será fácil llegar al Top 20, ya que las condiciones extremas de viento y nieve perjudican mucho el estado del hielo y salir el

vigésimo segundo supone un hándicap muy importante. El sorteo no nos ha favorecido en nada. Además, habrá que ver cómo me encuentro físicamente. El trineo está respondiendo bien, las velocidades son competitivas y nos espera una carrera muy divertida, que podría definir como el Europeo más difícil de los últimos años", añadió.