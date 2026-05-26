Nadal y grandes estrellas estarán de nuevo en 'The Battle of Stars' contra la ELA y la esclerosis múltiple

El extenista Rafa Nadal participa en 'The Battle of Stars' - THE BATTLE OF STARS

MADRID 26 May. (EUROPA PRESS) -

El extenista español Rafa Nadal y una destacada representación de leyendas de la Copa del Mundo de Fútbol se darán cita de nuevo en Mallorca entre el 10 y el 12 de junio para participar en la quinta edición de 'The Battle of Stars', un torneo de golf benéfico, que tiene el objetivo de recaudar fondos en favor de la investigación contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y la esclerosis múltiple.

Consolidado ya como un clásico del calendario deportivo, esta competición, que se disputará en las instalaciones de Pula Golf Resort y el Club de Golf Son Servera, coincidirá en esta ocasión con el arranque de la Copa Mundial de Fútbol.

Por ello, el torneo contará con un marcado acento futbolístico gracias a la confirmación de entrenadores y jugadores de la talla de Pep Guardiola, Bernd Schuster, Álvaro Morata, Alain Boghossian, Roberto Donadoni, Uli Stielike, Christian Panucci, Pepe Reina, Gianfranco Zola o Javier Clemente, entre otros. Asimismo, se sumarán nombres históricos del balompié como Jhon Riise, Paco Jémez, Fran González, Luis Milla, Abdón Prats, Mauro Tassotti o Julio Salinas.

Más allá del fútbol, el evento reunirá en la isla a grandes campeones de diversas disciplinas deportivas. Entre los participantes destacan el medallista olímpico de baloncesto Rudy Fernández, el doble ganador de Wimbledon Andy Murray, el campeón del mundo de balonmano Christian Schwarzer, la piloto española Cristina Gutiérrez y el noruego Johannes Klaebo, considerado el mejor esquiador de fondo de la historia.

El cartel de esta quinta entrega se completará con conocidas figuras del ámbito de la moda, el toreo y la crónica social, como Verónica Mengod, Laura Matamoros, el torero Pepín Liria, la 'influencer' Paddy Noarbe, y Liz Emiliano, quien defiende el título tras haberse coronado como ganadora en la última edición. Desde la organización han adelantado que los campos de Pula Golf y Son Servera acogerán un recorrido lleno de alicientes, con varias sorpresas que aún están por desvelar.

El torneo se desarrollará en Pula Golf Resort, un complejo que cuenta con más de 30 años de historia y que fue rediseñado a principios de siglo por el doble ganador del Masters de Augusta, José María Olazábal. Gracias a estas instalaciones, el destino ha sido reconocido en los World Golf Awards con los galardones de 'Mejor destino de golf emergente del mundo' y 'Mejor campo de golf de España'.