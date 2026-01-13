Nani Roma se pone líder en coches por delante de Sainz y Schareina gana en motos en el Dakar

El piloto español Nani Roma (Ford), en el Rally Dakar 2026. - FLORENT GOODEN / DPPI Media / AFP7 / Europa Press

MADRID, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Nani Roma (Ford) se colocó este martes como nuevo líder del Rally Dakar, en la categoría 'Ultimate', tras finalizar sexto en la novena etapa, que dejó el triunfo del polaco Eryk Goczal (Toyota), mientras que Carlos Sainz (Ford), séptimo en la línea de meta, se aupó hasta la segunda posición de la clasificación general a menos de un minuto del liderato.

Los pilotos españoles de Ford Nani Roma y Carlos Sainz fueron los grandes triunfadores de la novena etapa del Dakar, de 410 km cronometrados de Wadi Ad Dawasir hasta el campamento refugio en la primera parte de la etapa maratón.

Ambos aprovecharon los problemas en la navegación de sus principales rivales en la general, Nasser Al-Attiyah (Dacia), que ahora es tercero en la general, y Mattias Ekström (Ford), quinto. Ambos se perdieron camino al octavo 'waypoint' y permitieron el 'sorpasso' del barcelonés y el madrileño en la clasificación general.

Así, Nani Roma afrontará las últimas cuatro etapas del Dakar como líder de la general, aunque seguido muy de cerca por el cuatro veces ganador del rally Carlos Sainz, a sólo 57 segundos. En la tercera posición se encuentra el catarí Al-Attiyah, a un minuto y 10 segundos del liderato.

En motos, el español Tosha Schareina (Honda) se hizo con el triunfo de la etapa y le metió más de 4 minutos a Daniel Sanders (KTM), segundo en el día, y casi 12 a Luciano Benavides (KTM), que pierde el liderato de la general en beneficio del australiano. El valenciano se queda ahora a 15 minutos de la cabeza en la lucha por el 'Touareg'.