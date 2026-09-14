NFL y 'CayoTV' anuncian un innovador acuerdo de retransmisión para la Temporada 2026

MADRID 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

'CayoTV', una plataforma digital de medios deportivos, ofrecerá cobertura en directo y en español a través de su canal de 'YouTube' en España de 18 partidos de la Temporada 2026 de la NFL tras llegar a un acuerdo con la liga estadounidense de fútbol americano.

Este acuerdo ofrecerá a los aficionados una experiencia de retransmisión comentada en directo de la mano de Bruno Feliu, Sofía del Prado y Rubén Ibeas, que narrarán los partidos para acercar al público a toda la acción a lo largo de la temporada.

Según informó la NFL, además de las retransmisiones en directo, 'CayoTV' producirá contenido en español durante la temporada, incluidos highlights y clips digitales dirigidos a los aficionados de toda España. Como parte del acuerdo, producirá señales en español de hasta seis de los 'International Games' de la liga en Europa de esta campaña que arrancó la semana pasada.

La NFL distribuirá este contenido a través de sus propias plataformas, incluido el canal de 'YouTube' de Mundo 'NFL', y está prevista una producción 'in situ' durante el 2026 NFL Madrid Game del próximo 8 de noviembre entre los Atlanta Falcons y los Cincinnati Bengals.

"Este acuerdo representa una gran oportunidad para seguir llegando a nuevos aficionados en España a través de contenidos innovadores y atractivos", afirmó Rafa de los Santos, Director de NFL España. "El enfoque de 'CayoTV', centrado en los creadores de contenido, y su gran alcance digital ayudarán a acercar toda la emoción de la NFL a los aficionados durante la temporada 2026", añadió.

Por su parte, Kike Levy, cofundador de 'CayoTV', cree que "esta alianza supone un paso muy importante para 'CayoTV'" y "un claro respaldo al modelo" que están "construyendo". "La NFL es una de las grandes propiedades deportivas del mundo y estamos encantados de ofrecer a los aficionados en España una forma más social y basada en creadores de vivir la competición", remarcó.

El acuerdo también incluye una serie de iniciativas promocionales a lo largo de la temporada, entre ellas colaboraciones semanales en redes sociales con los canales de la NFL en España, llamadas a la acción durante las retransmisiones para dirigir a los espectadores a los partidos de la NFL en 'Mediaset' y 'NFL Game Pass', así como menciones habituales a los contenidos de 'NFL España' y 'Mundo NFL' durante la cobertura de 'CayoTV'.