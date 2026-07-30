NNormal presenta su nueva colección de hidratación para 'trail running' con un chaleco modular y un cinturón. - NNORMAL

MADRID, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La marca de equipamiento deportivo NNormal, fundada por Camper y el atleta de ultratrail, alpinista y esquiador Kilian Jornet, ha presentado su nueva colección de hidratación para 'trail running', integrada por el chaleco 'Modular Trail Vest' y el cinturón 'Trail Run Belt', dos soluciones orientadas a la práctica de la carrera de montaña.

Según ha informado la firma, la principal innovación de esta propuesta se encuentra en el 'Modular Trail Vest', un chaleco que incorpora un sistema de almacenamiento capaz de adaptar su capacidad según las necesidades de la actividad.

El modelo cuenta con una capacidad base de 8 litros y suma un compartimento impermeable extraíble de 4 litros que eleva el volumen total a 12 litros.

Asimismo, el diseño de este chaleco busca proporcionar un ajuste estable para eliminar el rebote en terrenos técnicos e incluye paneles transpirables, bolsillos delanteros con cremallera, un sistema trasero para la fijación del carcaj de bastones y dos botellas flexibles Hydro Flask de serie.

Por su parte, la marca ha lanzado también el 'Trail Run Belt', una alternativa ligera de 2 litros de capacidad desarrollada para transportar el material imprescindible. Este cinturón combina materiales elásticos con un diseño ergonómico e integra un bolsillo interior de seguridad, compartimentos laterales, compatibilidad con dos 'flasks' de 500 mililitros, sistema HydraPak a prueba de fugas, fijación elástica para bastones, tiras de silicona interiores y detalles reflectantes.

Con el lanzamiento de ambos productos, la compañía ha centrado su desarrollo en el equilibrio entre funcionalidad, ligereza y durabilidad, ampliando así su ecosistema de equipamiento técnico para carreras de montaña.