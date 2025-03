Núria Castán se sube al podio en el Freeride World Tour de Georgia

MADRID, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

La 'rider' española Núria Castán ha terminado en tercera posición en la cuarta jornada del Freeride World Tour, que se ha celebrado en Georgia, un resultado que le acerca a su objetivo de clasificarse para las finales de Verbier (Suiza).

La jornada arrancó con la categoría de snowboard masculino y, tras ella, llegó el turno de la femenina. La catalana salía la antepenúltima en busca de una bajada muy sólida para poder estar dentro del podio y remontar posiciones en el circuito. Así, hizo un par de 'airs' y finalizó tercera con una puntuación total de 69,33.

La segunda posición fue para la australiana Michaela David-Meehan con 70,33, a un sólo punto de la catalana de RFEDI, y en primer lugar concluyó la que está siendo gran dominadora del circuito, la francesa Noémie Equy, con 79,00 puntos.

En la clasificación general, Núria Castán actualmente se encuentra fuera de las finales, pero a menos de 600 puntos de la deportista que marca el corte, que es Audrey Hebert; La canadiense acumula entre todas las pruebas 16.640, por los 16.075 de Castán. Fieberbrunn (Austria) decidirá cuáles son las 'riders' que llegarán hasta Verbier para disputar el título mundial.

"He querido bajar de forma inteligente porque en las últimas paradas no he tenido buenos resultados salvo un tercer lugar y tenía el objetivo de llegar abajo con una línea sólida sin errores ni caerme y la verdad que este podio me ayuda a seguir mejorando y trabajar para la próxima competición que se celebra en Austria, que es donde vivo, y estoy con muchas ganas de ella", indicó Castán tras la prueba.

Por su parte, el español Abel Moga (FCEH-CAEI), tras su segundo puesto en Kicking Horse (Canadá), fue uno de los pocos riders que tomó la segunda salida, que se orientaba hacia otra cara de la montaña y se esforzó en mantener el control de sus esquís, en unas condiciones bastante complejas, junto con varios pequeños saltos que le otorgaron un registro total de 69,00 puntos.

El freerider aranés logró su propósito: una línea sin caídas y que le pusiera en una situación cómoda de cara al próximo evento del circuito. Sus esfuerzos le sirvieron para finalizar en la 9ª posición de la prueba. El ganador fue el canadiense Marcus Goguen, que está intratable esta temporada consiguiendo un total de 92,33 puntos.

En la clasificación general, Moga se encuentra en 7º lugar con 17.360 puntos, muy por encima del corte, que ahora mismo lo marca en la 14ª plaza el japonés Tenra Katsuno con 13.270 puntos. Con una línea similar en Fieberbrunn, Moga aseguraría su acceso a las finales con bastante probabilidad y, lo más importante, su presencia en el Freeride World Tour para la temporada 2025-2026.