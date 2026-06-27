Oleksandr Usyk renunciará a sus cinturones del peso pesado, pero niega que se retire

Archivo - 21 December 2024, Saudi Arabia, Riyadh: British boxer Tyson Fury (R) and Ukrainian boxer Oleksandr Usyk fight during the WBA, WBC, WBO, IBO World Heavyweight championship contest at the Kingdom Arena in Riyadh. Photo: Nick Potts/PA Wire/dpa - Nick Potts/PA Wire/dpa - Archivo

LONDRES, 27 Jun. (dpa/EP) -

El ucraniano Oleksandr Usyk, vigente campeón mundial unificado de los pesos pesados, anunció este viernes que renunciará a sus cinturones del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y la Federación Internacional de Boxeo (FIB), pero negó que se vaya a retirar de los cuadriláteros.

"Es un buen día para decir que quiero dejar vacantes todos los cinturones que poseo actualmente", declaró Usyk, de 39 años, mediante un vídeo publicado en la red social X. Ahí insistió en que no se retira y señaló que su decisión "madurada" le "abrirá nuevas oportunidades".

"Quiero dejarlos disponibles para que los siguientes en la lista puedan pelear por ellos", apuntó. "Amigos, dejo los cinturones, pero no abandono el deporte porque aún me queda mi última batalla", apostilló.

Luego acompañó el vídeo con el siguiente mensaje: "Es una decisión bien meditada que, estoy seguro, me abrirá nuevas oportunidades. Este no es el final de la historia. La continuación está por venir".

Usyk peleó por última vez el pasado 23 de mayo, cuando noqueó al kickboxer neerlandés Rico Verhoeven en el undécimo asalto, aunque no todos sus títulos de peso pesado estaban en juego durante esa pelea.