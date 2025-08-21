El 'Paprec Arkéa' adelanta al 'Biotherm' durante su paso por la costa portuguesa en The Ocean Race Europe

MADRID, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El 'Paprec Arkéa' se colocó en cabeza en The Ocean Race Europe tras navegar a toda velocidad durante toda la noche y alcanzando el Golfo de Cádiz adelantando al 'Biotherm', que había liderado la flota en la entrada a Oporto.

El 'Fly By' de Matosinhos a Oporto apenas duró lo suficiente para que los regatistas pudieran tomar un respiro. Tres horas después de atracar, la flota IMOCA ya estaba de nuevo en el mar, rumbo al sur con condiciones favorables.

El 'Paprec Arkéa', segundo en llegar a Oporto y a 42 minutos de Biotherm al reinicio, completó un reinicio "superrapido", según el patrón Yoann Richomme. "Teníamos un ángulo excelente, buena configuración de velas y disfrutamos de cuatro a cinco horas mágicas", explicó.

El 'Biotherm' había liderado la entrada a Oporto, recogiendo la máxima puntuación en la puerta de paso puntuable intermedia, pero el patrón Paul Meilhat advirtió que su barco era menos cómodo a favor del viento, y la previsión rápidamente le dio la razón. "Es muy bueno comenzar la segunda parte con una pequeña ventaja", dijo.

Esas condiciones resultaron decisivas. Mientras la flota avanzaba más allá de Cascais y entraba en la noche, el 'Paprec Arkéa' igualó posiciones y, al llegar a Cabo San Vicente, se colocó por delante. Imágenes a bordo mostraban el velocímetro del barco marcando 30 nudos, evidencia de un equipo dando todo en la carrera de velocidad.

En toda la flota, las tripulaciones han estado dirigiendo a mano en lugar de confiar en sus sofisticados pilotos automáticos. Los navegantes del 'Paprec' han estado rotando constantemente al timón, turnándose cada 45 minutos y saliendo brevemente entre muros de agua antes de volver debajo de la cubierta.

En el momento crucial, el 'Biotherm' no tenía la vela adecuada a mano, perdiéndose el génova fraccional más pequeño que habría sido perfecto con 25-30 nudos a favor del viento. Se quedaron con una vela mayor de punta de mástil, manteniendo el barco bajo control pero sin poder igualar la velocidad del 'Paprec'.

El 'Paprec Arkéa' sacaba nueve millas de ventaja, con el 'Biotherm' y el 'Holcim-PRB' muy cerca. Por detrás, el 'Team Malizia' ocupa la cuarta posición, mientras el 'Allagrande Mapei Racing' y el 'Canada Ocean Racing' empujan fuerte hacia Gibraltar. En el último puesto, el 'Team AMAALA' sigue luchando pese a perder contacto en condiciones de poco viento al acercarse a Oporto.