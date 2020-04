Los paralímpicos Reja y Rivero animan a "no poner pegas y buscar soluciones" ante el confinamiento

MADRID, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los palistas de la selección española de paracanoe Javier Reja e Higinio Rivero han apelado a ser positivos, "no poner pegas y buscar soluciones" con respecto al confinamiento por la pandemia de coronavirus, una situación que han comparado con las hospitalizaciones vividas tras sufrir sendos accidentes que les han dejado postrados en silla de ruedas.

Ambos se han definido como "expertos" en confinamiento, tanto que se sienten "casi con libertad total" en la situación actual. "Este confinamiento es como unas vacaciones para mí. Estoy en casa, entrenando a tope, comiendo bien y junto a la familia", indicó Rivero en la clase magistral 'Superación y búsqueda de nuevos retos', organizada por la Real Federación Española de Piragüismo (RFEP), y en la que participó junto a Reja.

El bilbaíno, que el año pasado logró su billete para los Juegos Paralímpicos de Tokio en VL2 200 metros, permaneció tres meses inmovilizado en la cama en posición horizontal para favorecer que le soldaran varias roturas en la cadera y lesiones en la espalda, que se produjo al caerse desde 15 metros mientras practicaba escalada.

Mientras, el andaluz Javier Reja, primer deportista español de paracanoe participante en unos Juegos Paralímpicos al competir en Río 2016, recordó cómo pasó "14 días en la UVI y dos meses y diez días confinado en planta" tras un accidente de moto. "Somos unos expertos en esto del confinamiento. Estamos jodidos, porque no podemos salir a la calle, pero nos podemos dar con un canto en los dientes. Tenemos en casa todos los adelantos, Netflix, HBO, internet... Al hospital me tuve que llegar la tele de mi casa. No tiene nada que ver con lo que estamos viviendo ahora", señaló.

El deportista del Club Náutico de Sevilla, que pasó momentos duros porque no sabía "cómo iba a quedar" tras el accidente, enfocó su vida al piragüismo en el río Guadalquivir. Fue campeón del mundo de paracanoe en el año 2013 -siete años después de sufrir el accidente- y en 2016 fue el primer palista español participante en Juegos Paralímpicos.

Rivero destacó los beneficios que le aporta la práctica deportiva en el aspecto físico, psicológico y social, y ha valorado el paracanoe como especialmente inclusivo, ya que "desde fuera de agua no se percibe la discapacidad". Además, aseguró que la condición física que tenía en el momento en el que se cayó mientras escalaba fue determinante para que el alcance de la lesión no fuera mayor, y también le ayudó para reincorporarse a la práctica deportiva.

Sobre el paso entre deporte como rehabilitación y deporte de élite, para Rivero se debe a un "cúmulo de circunstancias", y señala que en su caso pasó de no gustarle competir a "estar deseando hacerlo".

Ambos alabaron también el buen ambiente que reina en la selección española de paracanoe y la "total" integración en la que conviven con el equipo nacional de esprint, con el que comparten desplazamientos, hoteles y escenarios de competición, y animaron a las personas cuya discapacidad funcional se lo permita a abandonar el "estado de confort" para acometer nuevos retos.

El extremeño Juan Valle completa junto a Higinio Rivero la relación de palistas clasificados para los Juegos Paralímpicos de Tokio a la espera de que la selección que dirige Ismael Uali alcance nuevas plazas, a las que entre otros aspira Javier Reja.