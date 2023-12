Patricia Sarrapio se retira del atletismo con 41 años

MADRID, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

La atleta española Patricia Sarrapio, especialista en la prueba del triple salto, anunció este viernes su retirada definitiva del atletismo profesional, tras haber cumplido 41 años el pasado 16 de noviembre.

"Un año especial para mí... Se termina un capítulo, quizá hasta el momento uno de los más importantes, y decir 'adiós' es una palabra fácil, pero siempre es difícil cuando tiene un significado especial", dijo la propia Sarrapio en su cuenta de la red social X (antigua Twitter).

"Es el momento, y me siento muy afortunada de cerrar mi etapa como atleta como y cuando yo he querido. Me enseñaste que no hay muro tan alto que no pueda derribarse con ilusión, entusiasmo, disciplina, trabajo y esfuerzo", añadió la saltadora madrileña en su mensaje.

"He vivido experiencias, momentos apasionantes y emocionantes, he conocido personas increíbles y con todo ello sé que, aunque esta aventura termine, siempre tendrá un lugar especial; vendrán otras, nuevos sueños, nuevas metas, nuevos retos", continuó Sarrapio, campeona de España en 12 ocasiones (cinco al aire libre y siete bajo techo).

Por último dio las gracias a sus clubes, a sus patrocinadores, a la Real Federación Española de Atletismo (RFEA) y a la Federación de Atletismo de Madrid (FAM). "Pero sobre todo... ¡GRACIAS!, Eduardo y Juancar, a mi familia... Esta aventura nunca hubiese sido posible sin vosotros", concluyó Sarrapio en su nota de X.