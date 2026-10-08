Pau Bosch logra la quinta medalla para España en los World Skate Games

El skater español Pau Bosch celebrando su medalla de bronce en los Juegos Mundiales de Patinaje de Asunción. - PRENSA RFEP

MADRID, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El skater español Pau Bosch se colgó la medalla de bronce en la modalidad 'Classic Senior' de Inline Freestyle y sumó la quinta presea del para el equipo nacional en estos World Skate Games, que se están disputando en Asunción (Paraguay).

Según informó la Real Federación Española de Patinaje (RFEP), España sumó su quinta medalla -1 oro, 2 platas y 2 bronces- en estos Juegos Mundiales de Patinaje con el bronce conseguido por Pau Bosch en la modalidad 'Classic Senior' de Inline Freestyle. Sin embargo, Laura Oria se quedó cerca de ampliar el medallero con una cuarta posición en la categoría femenina, y Alexandra Muntean finalizó quinta.

Además, tanto la selección española masculina Sub-19 como femenina absoluta de hockey patines completaron la fase de grupos con pleno de victorias. Los pupilos de Francesc Bargalló se impusieron a Suiza y se enfrentarán este viernes (01.00 horas) a India en los cuartos de final, con el objetivo de conseguir una plaza entre los cuatro mejores equipos del mundo.

En cuanto a la selección femenina, las de Sergi Macià vencieron a Suiza (0-6), aunque ya tenían asegurada su presencia en las semifinales. Allí se enfrentarán al segundo clasificado del otro grupo, que saldrá de Italia, Portugal o Colombia.

En patinaje artístico, India González no pudo estrenarse de la mejor manera tras ponerse líder provisionalmente de la clasificación del Mundial Júnior de Inline, después de realizar su programa corto. La patinadora española consiguió una puntuación de 53,68 puntos, que le permite afrontar el programa largo desde la primera posición provisional. Así, la española luchará este jueves (19.24 horas) por las medallas.

Además, la selección española masculina de skateboarding park contará con tres representantes en los cuartos de final del Campeonato del Mundo. Danny León consiguió superar la clasificación con el octavo mejor resultado, mientras que Alain Kortabitarte avanzó con la 30ª posición. Ambos se unirán en cuartos al vigente campeón del mundo, Egoitz Bijueska, clasificado directamente por ranking.

Respecto al roller fresstyle, Eneritz Quincoces y Mery Muñoz han conseguido clasificarse para la gran final femenina de Roller Freestyle Street. Eneritz avanzó tras terminar las semifinales en sexta posición con 77,03 puntos, mientras que Mery consiguió el pase con la novena plaza y 72,33 puntos. Carla Martín y Alex Fernández cerraron su participación tras quedar 11ª y 12º, respectivamente.