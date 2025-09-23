Paul McGrath: "La medalla me da ganas de seguir sumando, a ver a lo que se puede aspirar en Los Angeles"

BARCELONA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El atleta español Paul McGrath, bronce en los 20 kilómetros marcha de los Mundiales de Atletismo de Tokio, no esconde que ganar una medalla "es un sueño" que siempre ha tenido, estando "muy orgulloso de todo el trabajo" a pesar de quedarse a las puertas del oro, al que espera aspirar en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, mientras que tiene claro que aún le queda "bastante" para acercarse a lo que supone la figura de Álvaro Martín.

"Ha sido una experiencia fantástica, he cumplido un sueño, tener mi primera medalla en un Mundial, supercontento y orgulloso de todo el trabajo. Es un sueño que siempre he tenido, aspiraba al oro, durante unos minutos pensaba que se podía haber logrado, pero me quedo con una medalla de bronce que estoy muy orgulloso y que también me da muchas ganas de seguir sumando y a ver en Los Angeles, en tres años, a ver a lo que se puede aspirar", recalcó McGrath este martes a los medios en el aeropuerto de Barajas tras llegar procedente de Tokio.

El atleta catalán vio cerca el oro tras ponerse líder la prueba, pero tuvo que bajar el ritmo al recibir dos 'warnings' y poder quedar descalificado. "Había que decidir si seguir imponiendo un ritmo fuerte o bajar el pistón un poco y no tener esa oportunidad de que los jueces me pusieran otra tarjeta. Pero me adelantaron el brasileño y el chino muy rápido y yo ahí dije de mantener la posición y esperando que tampoco me descalificara ni nada", explicó.

Sobre las comparaciones con Álvaro Martín, doble medallista olímpico y bicampeón del mundo en 2023, McGrath reconoció que es un "orgullo", pero que aún le queda mucho para acercarse. "No es tanto la presión, sino a mí me gusta que me comparen con el mejor atleta y marchador de todos los tiempos española. Es algo que me enorgullece. Lo que a él ha hecho es increíble, ha conseguido medallas mundiales, medallas olímpicas. Aún me queda bastante para llegar a poder pisarle los pies", confesó.

Finalmente, afirmó que cumplirá su promesa de subir corriendo la montaña de Montserrat. "Soy de Gavá, vivo en Gavá, entonces voy a ir hasta Montserrat corriendo. Ya me están escribiendo algunos amigos para ver cómo lo hacemos. Ahora descansaré un poco y ya pues en un par de semanas o en el mes que viene, iré hasta Montserrat para cumplir esa promesa, también la promesa que le dije a la Virgen", finalizó.