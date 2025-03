Paula Sevilla, bronce europeo: "Es difícil y aquí estoy"

MADRID 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

La atleta española Paula Sevilla calificó de "brutal" su actuación en la final de 400 metros este sábado donde se colgó el bronce del Campeonato de Europa de atletismo en pista corta, que se disputa en Apeldoorn (Países Bajos).

"Estoy supercontenta, que me haya tenido que superar Klaver y Jaeger que son grandes referentes de 400 para mí es brutal. Estoy intentando asimilar todo, saboreándolo bastante y valorándolo porque es difícil y aquí estoy", dijo en declaraciones a los medios de la Real Federación Española de Atletismo (RFEA).

Sevilla logró una sorpresiva medalla en una prueba donde debutaba esta temporada y dio a España la tercera medalla del Europeo. "Tenía mucho miedo para ver si mi cuerpo aguantaba o no aguantaba hasta el final, he intentado correr más inteligente en el sentido de quedarme detrás y no arriesgar todo en el primer 200 y he llegado hasta el final, no me ha superado nadie", afirmó.

"Lo he luchado hasta el final, he estado con ellas, he intentado disfrutarlo dentro de los nervios que tenía", añadió después de igualar el récord de España (50.99), pensando en una temporada con muchos retos. "Intentaré estar en lo máximo posible, no sé en qué pruebas. Intentaré estar en todo y dando lo mejor de mí", terminó.