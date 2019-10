Peleteiro: "Cada año estoy más cerca del podio mundial"

Publicado 05/10/2019 21:14:50 CET

La saltadora española Ana Peleteiro realizó un balance positivo de la final mundialista, donde logró la sexta posición, y afirmó que "cada año" está "más cerca del podio mundial", aunque no escondió que termina el curso con un sabor "agridulce".

"Mejoro lo de Londres, es un buen puesto, pero me quedo con un sabor agridulce. No pienso en el pasado, cada competición es distinta, las condiciones, cada cosa cambia... He intentado dar lo mejor, no es que esté triste por el puesto, tuve buenas sensaciones, pero luego en competición noté el mes por el que he pasado", dijo la coruñes a Teledeporte.

"Supongo que el hecho de ser una temporada tan larga me habrá pasado factura. Hay que analizar todo bien para saber cómo atacamos el año que viene. No pude hacer los impulsos ni los apoyos como quería", añadió al ser preguntada por su reciente lesión.

Sin embargo, Peleteiro destacó su evolución. "Cada año estoy más cerca del podio mundial. Analizando todo ha sido un buen año, ha aprendido muchísimo y me he conocido más de lo que me conocía. No sólo hay que quedarse con las marcas y con los récords", agregó.

"Creo que he transmitido muchísimo al resto de la gente, más niños ven atletismo, y eso es con lo que tengo que quedarme. No importa retirarme con 20 medallas, sino con un legado para dejar a la gente. Que aprendan algo de mí y si puedo hacer felices a los más pequeños, mejor", sentenció.