La pentacampeona olímpica Missy Franklin se retira con 23 años

Publicado 19/12/2018 22:34:51 CET

NUEVA YORK (ESTADOS UNIDOS), 19 Dic. (Reuters/EP) -

Missy Franklin, galardonada como la mejor nadadora del mundo en 2012, anunció este miércoles su retirada a los 23 años, obligada por el intenso dolor provocado por sus lesiones en los hombros, que le han complicado durante casi tres años.

Franklin tenía 17 años cuando ganó los 100 y 200 metros espalda en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, el último de ellos fijando un récord del mundo que sigue vigente más de seis años después.

También llegó a la final en otras dos competencias individuales en Londres y formó parte de dos victoriosos equipos de relevos estadounidenses.

Franklin logró seis oros en los Campeonatos del Mundo de Barcelona 2013, pero nunca bajó sus mejores tiempos personales desde Londres. Asimismo, tuvo problemas para reeditar sus marcas de la adolescencia tras empezar a sufrir dolores en los hombros a principios de 2016.

Pese a todo, consiguió clasificarse para los Juegos de Río de Janeiro, donde se colgó otra presea dorada en los relevos tras nadar en las clasificatorias, antes de someterse a operaciones quirúrgicas en ambos hombros el año pasado.

"Esta es tal vez la carta más difícil que he tenido que escribir jamás (...) Hoy anuncio mi retirada de la natación competitiva", escribió Franklin en Twitter. Además, explicó sus razones para retirarse en un artículo publicado en ESPN.com.

"He sufrido mucho dolor, durante demasiado tiempo, como para someterme a otra operación con un periodo mayor de recuperación y sin garantías de que vaya a ayudarme", escribió. "Me llevó mucho tiempo decir las palabras 'Me retiro'. Un tiempo muy muy largo. Pero ahora estoy preparada".