Popov y Gilmour se coronan campeones de Europa en medio del homenaje a Carolina Marín

Carolina Marín junto al podio femenino del Campeonato de Europa de bádminton - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press

MADRID, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

El francés Christo Popov y la escocesa Kirsty Gilmour se han coronado este domingo campeones continentales en la última jornada del Campeonato de Europa de bádminton de Huelva, en la que la española Carolina Marín recibió un cariñoso homenaje, con retirada de camiseta incluida, después de anunciar que había puesto fin a su exitosa carrera deportiva.

Antes de la disputa de las finales, el público congregado en el Palacio de Deportes Carolina Marín se preparó para despedir a lo grande a su paisana. La onubense, campeona olímpica de Río 2016, tricampeona del mundo (2014, 2015 y 2018) y heptacampeona de Europa (2014, 2016, 2017, 2018, 2021, 2022 y 2024), recibió visiblemente emocionada la ovación de los presentes y los mensajes de cariño de otras leyendas del deporte como Pau Gasol, Saúl Craviotto o María Pérez.

La andaluza accedió a la pista central a través de un pasillo formado por niños con raquetas, y ya en el centro del pabellón, una gran camiseta con su nombre y sus títulos -campeona olímpica en 2016 y tricampeona del mundo en 2014, 2015 y 2018- se izó hasta quedar colgada en lo más alto del recinto.

En el plano deportivo, Huelva coronó a los nuevos campeones continentales. En la final individual masculina, el francés Christo Popov logró su primer título europeo tras imponerse al danés Anders Antonsen, primer cabeza de serie, por 21-12 y 21-19.

En la cita femenina, sin Marín, la escocesa Kirsty Gilmour logró por fin el ansiado oro europeo tras cinco subcampeonatos, algunos de ellos hasta la española, que le entregó la medalla en el podio. Superó a la danesa Line Kjaersfeldt por 21-17 y 21-15.

Los ingleses Ben Lane y Sean Vendy, por su parte, se coronaron en el dobles masculino al vencer por 21-15 y 21-16 a los hermanos franceses Christo y Toma Junior Popov, defensores del título continental y terceros cabezas de serie.

El sábado, las hermanas búlgaras Gabriela y Stefani Stoeva confirmaron su dominio continental al conquistar su quinto título europeo tras vencer en la final del dobles femenino a las turcas Bengisu Ercetin y Nazlican Inci por 21-11 y 21-17.

En dobles mixto, los daneses Mathias Christiansen y Alexandra Boje se proclamaron campeones de Europa por primera vez tras superar a los ingleses Callum Hemming y Estelle Van Leeuwen (21-19 y 21-14).

Dinamarca cierra la cita como la delegación más destacada del medallero, con siete preseas en total y presencia en todas las modalidades.