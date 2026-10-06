Rafael de los Santos: "El objetivo es que el partido de Madrid vaya bien porque así podrá haber más"

Emilio Butragueño y Rafael de los Santos durante el Desayuno Deportivo de Europa Press - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El director de la NFL en España, Rafael de los Santos, dejó claro este lunes que el encuentro del año pasado en Madrid de la liga estadounidense de fútbol americano fue "uno de los partidos internacionales más vistos" de 2025 y que por ello "el objetivo" es seguir por esta línea "porque así podrá haber más" y se convertirá "en tradición", al tiempo que advirtió que no están "contemplando" en este momento que España pudiese albergar más de uno en el futuro.

"Sólo hay ocho ciudades que tienen un partido internacional en este momento. La voluntad es la de seguir en Madrid, donde también tenemos firmado el año que viene, y buscar la manera de consolidarlo, vamos por el buen camino", señaló De los Santos en los Desayunos Deportivos de Europa Press patrocinados por la Comunidad de Madrid, Loterías y Apuestas del Estado, Joma, Mondo, Amix y la UCJC.

El directivo recordó que el año pasado, con el Miami Dolphins-Washington Commanders, llenaron el Santiago Bernabéu. "El número de personas estuvo por encima del Clásico y tuvo mucha repercusión internacional en audiencia, se vio en más de 200 país y se convirtió en uno de los partidos internacionales más vistos, en el 'Top 5'. Todos eses mimbres hacen que tengamos ganas de volver, de mejorar y que esto se convierta en tradición"

De todos modos, no tienen en mente mover este encuentro fuera de la capital. "Tenemos mucha suerte porque en España hay muchas ciudades con grandes estadios de primer nivel mundial, pero estamos focalizados en el siguiente partido que es el 8 de noviembre. A partir de ahí, la cantidad de partidos que se puedan jugar ya lo veremos, el objetivo es que este año vaya bien porque así podrá haber más. Barcelona va a tener un estadio espectacular, pero estamos centrados en el Bernabéu y en Madrid", puntualizó.

La NFL aspira a jugar 16 partidos internacionales en 2030, pero De los Santos desconoce si eso abriría las opciones de que España tuviese más de uno. "Las posibilidades las veremos cuando lleguemos a ese momento. El primero que se jugó fue en México en 2005 y desde entonces se han jugado muchos partidos y poco a poco se van introduciendo nuevas ciudades, pero de momento no es algo que estemos contemplando tanto como el ver cuánto vamos a crecer. En 2027 habrá diez y la demanda es muy, muy grande. Melbourne ha apostado fortísimo por uno este año y pese a un montón de problemas logísticos fue un éxito", zanjó.

De los Santos no olvida que "un partido de la NFL lo ven muchos millones" y que de los 100 programas más vistos el año pasado en Estados Unidos, "86 pertenecen a la NFL", un organismo donde su comisionado, Roger Goodell "visualiza la expansión internacional como una parte de un todo".

En su relación con la liga, el director de la NFL en España tiene claro que "más allá de las seis horas de diferencia con Nueva York" no encuentra "una dificultad ni una forma de gestión diferente". "No he encontrado más que facilidades, visión global y una sensibilidad importante de hacer que una experiencia con éxito en los Estados Unidos que tenga un significado, en este caso en España", concluyó.