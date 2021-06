Los 'Redsticks' no pelearán por las medallas en el Europeo de Hockey Hierba

MADRID, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La selección española masculina de hockey hierba no pudo acceder a la pelea por las medallas del Campeonato de Europa que se está disputando en Amsterdam (Países Bajos) después de perder este martes por 3-2 ante Inglaterra.

Los 'Redsticks' necesitaban ganar por dos goles al combinado inglés para seguir tratando de defender al menos la plata continental de 2019, pero pagaron un mal inicio de partido y poca efectividad en el 'penalti corner' y pese a su reacción final, no pudieron conseguir el billete y ahora lucharán por ser quintos, lo que garantizaría plaza en el próximo Mundial.

Las cosas no empezaron nada bien para el equipo de Fred Soyez, dominado de inicio por una Inglaterra que había dado la gran sorpresa al batir a la favorita y actual campeona Bélgica, un resultado que había complicado mucho el pase a las semifinales para los españoles.

Además, el marcador fue adverso muy pronto, gracias a la enorme efectividad de Sam Ward desde el 'pc'. El especialista anotó los dos primeros que tuvo en un espacio de un par de minutos y puso un cómodo 2-0 para los suyos.

España intentó reaccionar lo antes posible ante este duro golpe, pero se topó con su poca efectividad en el 'penalti corner'. Hasta nueve opciones en esta suerte llegaron a tener los jugadores españoles, que sólo acertaron en una, por medio de Pau Quemada, que recortó distancias en un segundo cuarto donde el gran dominio, con dos superioridades incluidas, tuvo poco premio.

Tras el descanso, Inglaterra prefirió guardar su ventaja y salir al contragolpe. El orden defensivo y el físico inglés fueron una barrera para los de Fred Soyez que insistieron continuamente, pero que no pudieron empatar hasta iniciado el cuarto final. Una jugada personal de Xavi Lleonart, ya con España jugando sin portero, acabó en el gol en propia meta del guardameta Oliver Payne y puso algo de emoción.

Quedaba todavía tiempo para la actual subcampeona para obrar la gran remontada y el dominio siguió siendo suyo, aunque sin grandes ocasiones y sin poder sacar 'penalti corners'. Cuando ya estaba volcada y las opciones se habían difuminado, los ingleses sentenciaron por medio de Ward con un 'penalti corner' donde su rival no pudo contar con Quico Cortés y con el reloj ya a cero. Gales y Francia serán los rivales ahora por alcanzar la quinta plaza y el billete mundialista.

"Está claro que el primer cuarto no ha sido el deseado y el partido se nos ha puesto cuesta arriba, pero en el resto hemos tenido más control y hemos llegado más veces y hemos tirado más penaltis. No hemos podido meter más goles y ahora tenemos que intentar quedarnos con lo positivo, que ha sido la buena reacción y que hemos peleado hasta el final. No queda otra que lograr la quinta plaza y clasificarnos para el Mundial", expresó Álvaro Iglesias tras el encuentro en declaraciones facilitadas por la RFEH.