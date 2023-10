La regata Rey Juan Carlos I El Corte Inglés Máster decide a los vencedores de su octava edición

MADRID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Sanxenxo ha puesto punto y final este domingo a la octava edición de la Regata Rey Juan Carlos I El Corte Inglés Máster, donde los Comités de regata y participantes se esforzaron al máximo para aprovechar unas condiciones que permitieron que todas las clases pudiesen sumar nuevas pruebas en sus casilleros, desvelando a los vencedores de emblemática cita del Salnés.

La flota de ORC fue la que lo tuvo más difícil. Finalmente, pasadas las dos de la tarde la flota pudo afrontar una última manga frente a la isla de Ons en la que el "Aceites Abril" de los hermanos Luis y Jorge Pérez Canal (RCN Vigo) fue el más rápido. En la clasificación general de ORC 0-3, el "Mirfak" de la Armada con Diego López a la caña se aseguró este domingo el triunfo general.

En ORC 4, se vio la segunda victoria parcial para el "Unus" de Luis García (MRCY Baiona), que se convertía en el vencedor de la Regata Rey Juan Carlos I El Corte Inglés Máster en su categoría con dos puntos de ventaja sobre el "Squid II" de Francisco Lusquiños (CN Portonovo) y cuatro sobre el "Travesío" de Beatriz Abalo (RCN Sanxenxo).

Además, el "Alibaba II" se proclamó vencedor de la Regata Rey Juan Carlos I El Corte Inglés Máster, de Miguel Lago (MRCY Baiona), sumando su segundo triunfo en las cuatro pruebas disputadas a lo largo del fin de semana. Le siguieron el "Aida" que patronea Javier de la Gándara (RCN Sanxenxo) y el "Stardust" de Santiago Campos (RCN Sanxenxo). El "Bribon" del Rey Don Juan Carlos, con un cuarto puesto en la última manga, finalizó la cita que organiza el Real Club Náutico de Sanxenxo en la quinta posición de la general.

La flota de Open y Veteranos dejaron las victorias finales del "Edge" de José Alejandro Martínez (RCN Rodeira) y de "Papanatas" de Andrés Froiz (CN Portonovo). Por otro lado, la flota de Optimist, con cerca de 150 barcos en liza, fue la primera en arranca y los vencedores del grupo Amarillo fueron Alejandro Alonso (RCN Vigo) en Sub 16 y Sub 13 masculino, Sara Reboredo (RCN Vigo) en Sub 16 Femenino y Emma Pérez-Roig (C. Alamar Sada) en Sub 13 femenino.

En le grupo Azul, Claudia Santos (RCNS) se hizo con la victoria en categoría femenina y Hugo Iglesias (RCN Rodeira) en la masculina. En Escuela, por su parte, la victoria fue para Borja Rial.

Además, la Regata Rey Juan Carlos I El Corte Inglés Máster reunió de nuevo este domingo a los alumnos del Centro Nacional de Vela Adaptada, que acompañados de los monitores del club salieron a navegar en las inmediaciones del Real Club Náutico de Sanxenxo a bordo de las embarcaciones Damm 5.5.