La regata Rey Juan Carlos I El Cortes Inglés Máster corona a los campeones de su undécima edición

El Bribon durante la regata Rey Juan Carlos I El Cortes Inglés Máster 2026 - MARÍA MUIÑA

MADRID 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

Bribon (6 Metros), Okofen (J80), Magical (ORC 0-1-2), Urbapaz (ORC 3), Deep Blue 2.1 (ORC 4), Keep Calm (ORC 5-Open), Atxurri (Veteranos), José de Linares y Alexandra Wang Liu (Optimist) y el equipo a bordo del Damm 3 (Fundación Talgo Vela Adaptada) se coronaron este domingo campeones de la undécima edición de la regata Rey Juan Carlos I El Cortes Inglés Máster, disputada en aguas de Sanxenxo (Pontevedra).

En la clase Xacobeo 6 Metros, el Bribon logró su cuarto título, mientras que el Okofen consiguió el quinto en J80. En ORC 0-1-2, Magical se proclamó vencedor tras ganar cuatro de las cinco pruebas, en ORC 3 la bonita pelea entre Urbapaz y Nortemar Peperetes se decantó a favor del primero por un punto, y en ORC 4, el Deep Blue 2.1 se tomaron la revancha del año pasado cuando fueron segundos.

Además, e Keep Calm fue el ganador en ORC 5-Open, el Atxurri se llevó el triunfo en Veteranos, y José de Linares, del RCN El Candado, y Alexandra Wang Liu, del CN El Trocadero, se proclamaron ganadores en Optimist. En Fundación Talgo Vela Adaptada, la victoria fue para el equipo a bordo del Damm 3, liderado por la monitora Natalia Domínguez.

La 11ª Regata Rey Juan Carlos I - El Corte Inglés Máster ha sido la quinta y última cita del Circuito Gallego de Alto Nivel y la encargada de coronar a los ganadores del Trofeo Presidente de la Xunta, que fueron el Mirfak en ORC 0-1, el Deep Blue 2.1 en ORC 2-3 y el Namaste en J80.